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Written By नृपेंद्र गुप्ता
Last Modified: गांधीनगर , Saturday, 4 July 2026 (15:58 IST)

मांगरोल में बादल फटे, 1 दिन में 22.24 इंच बारिश, गुजरात के 225 तालुका पानी-पानी

gujarat rain
Written By: नृपेंद्र गुप्ता
Publish: Sat, 4 Jul 2026 (15:58 IST) Updated: Sat, 4 Jul 2026 (16:06 IST)
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Gujarat Rain : गुजरात में पिछले 24 घंटों के दौरान मानसून के कारण राज्य के कुल 225 तालुकाओं में भारी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने राज्य के सभी जिलों के लिए गरज-चमक के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का अलर्ट जारी किया है। मूसलाधार बारिश से पूरे राज्य के तापमान में भारी गिरावट आई है और मौसम सुहाना हो गया है। हालांकि, कुछ निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति भी पैदा हुई है, लेकिन कुल मिलाकर इस बारिश से लोगों में खुशी का माहौल है। ALSO READ: गुजरात में बादल फटने से 22 इंच बारिश, जयपुर के अस्पताल में घुसा पानी, IMD का 23 राज्यों में अलर्ट
 

मांगरोल में फटा बादल

राज्य में सबसे ज्यादा बारिश सौराष्ट्र के मांगरोल में 22.24 इंच दर्ज की गई है। इसके अलावा मालिया हाटिना में 14.09 इंच, वघई में 13.43 इंच, सुबीर में 13.23 इंच और अंबिका क्षेत्र में 13.19 इंच बारिश हुई है। इस मूसलाधार बारिश के कारण स्थानीय नदियों, नालों और जलाशयों में बड़े पैमाने पर नए पानी की आवक हुई है, जिससे बांधों का जलस्तर काफी बढ़ गया है।
 

सौराष्ट्र में चौतरफा मेहरबानी

मांगरोल के अलावा सौराष्ट्र के अन्य इलाकों में भी कुदरत जमकर बरसी है। केशोद में 12.08 इंच, मेंदरडा में 12.56 इंच और पाटन-वेरावल में 8.50 इंच बारिश दर्ज की गई है। जूनागढ़ जिले समेत पूरे क्षेत्र में मानसूनी माहौल जमने से 'जगत का तात' (किसान) बेहद खुश है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, यह बारिश इस समय बोई गई मानसूनी फसलों के लिए बेहद फायदेमंद और 'अमृत' साबित होगी।
 

दक्षिण गुजरात भी पानी-पानी

दक्षिण गुजरात के जिलों में भी आसमान से राहत बरस रही है। आंकड़ों पर नजर डालें तो डोलवन में 11.65 इंच, वांसदा में 9.80 इंच, चिखली में 9.61 इंच, वालोड में 9.17 इंच, डांग में 9.09 इंच, गणदेवी में 8.39 इंच, वलसाड में 8.15 इंच और व्यारा में 7.24 इंच बारिश हुई है। लगातार हो रही इस बारिश के कारण दक्षिण गुजरात की मुख्य नदियां उफान पर हैं और दो किनारों से बह रही हैं।
 

आफत या राहत?

मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, आने वाले दिनों में भी दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात के कुछ हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा। अगर आने वाले दिनों में भी इसी तरह बारिश होती रही, तो राज्य के जल संसाधन और पानी की स्थिति और मजबूत होगी। प्रशासन ने लोगों से बारिश के दौरान बेवजह बाहर न निकलने, जरूरी सावधानी बरतने और मौसम विभाग के आधिकारिक अपडेट्स पर नजर रखने की अपील की है।
लेखक के बारे में
नृपेंद्र गुप्ता
नृपेंद्र गुप्ता पिछले 21 वर्षों से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं। प्रिंट एवं डिजिटल दोनों ही माध्यमों में कार्य का अनुभव। वर्तमान में वेबदुनिया की न्यूज टीम में सहायक संपादक के रूप में कार्यरत हैं।   अनुभव : नृपेंद्र गुप्ता 2 दशक से ज्यादा समय से प्रिंट एवं डिजिटल मीडिया में कार्य.... और पढ़ें
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