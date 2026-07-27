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Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Updated :नई दिल्ली , Monday, 27 July 2026 (16:24 IST)

क्या विपक्ष के नेता पद से बर्खास्त होंगे राहुल गांधी, निशिकांत दुबे ने उठाए सवाल

BJP MP nishikant dubey attacks rahul gandhi
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Mon, 27 Jul 2026 (16:24 IST)
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Nishikant Dubey Attacks Rahul Gandhi : भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के विदेश दौरों पर सवाल उठाते हुए उन्हें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष पद से बर्खास्त करने की मांग की है। ALSO READ: बिहार छात्र आंदोलन पर AK-47 से फायरिंग करने वाला सिपाही सस्पेंड, भाजपा सांसद संबित पात्रा घिरे
 
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि राहुल गांधी और विदेशी ताकतों के संबंधों की जांच होनी चाहिए। विपक्ष के नेता से उनका तत्काल बर्खास्तगी होना चाहिए।
 
दुबे का कहना है, 'राहुल गांधी की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। 2004 से 2026 तक, उनकी किसी भी विदेश यात्रा के बारे में कोई नहीं जानता। राहुल गांधी ने अब तक जितनी भी विदेश यात्राएं की हैं, उन सभी में उन्होंने सरकार और संविधान के खिलाफ बात की है। हम कोशिश करेंगे।'
 
उन्होंने कहा कि सोचता हूं कि 2004 से 2026 तक राहुल गांधी जी की विदेश यात्रा, विदेश यात्रा में टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ लगातार मुलाकात, चीन के साथ 2008 का गुप्त समझौता तथा संविधान विरोधी देश के अंदर और बाहर बयान के लिए विपक्ष के नेता से इस्तीफा और काँग्रेस पार्टी से निकलने का प्रस्ताव पेश करें? जिम्मेदारी तो तय होनी ही चाहिए। ALSO READ: विदेशी मीडिया ने CJP की जीत पर क्या कहा, पाकिस्तान से लेकर मिडिल-ईस्ट और अमेरिका में सुर्खियों में 'कॉकरोच'

27 जुलाई 2007 को क्या हुआ था

निशिकांत दुबे ने एक्स पर एक अन्य पोस्ट में कहा कि 27 जुलाई 2007 को सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मनमोहन सिंह ने अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया। आज ही के दिन 123 न्यूक्लियर एग्रीमेंट तथा हाइड एक्ट भारत ने अमेरिका के साथ साइन किया। इस एक्ट के तहत हमने परमाणु हथियारों की सारी जिम्मेदारी अमेरिका को सौंप दी। हम परमाणु बम नहीं बना सकते, हमें यदि परमाणु बिजली केंद्र बनाना है तो उसकी जानकारी अमेरिका को पहले देनी होगी। ALSO READ: जंतर-मंतर प्रदर्शन के बाद CJP का पार्टी वीडियो वायरल, फंडिंग पर उठे सवाल; क्या बोले तवलीन सिंह और सौरव दास?
दुबे ने दावा किया कि इस कानून को पारित कराने के लिए सोनिया गांधी जी ने खुद मोर्चा संभाला। सरकार को समर्थन दे रही कम्युनिस्ट पार्टी को बेइज्जती से बाहर किया गया। कम्युनिस्ट पार्टी के तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी को पार्टी से निकाला गया। 2008 में अमेरिका समर्थित पैसे से सांसद खरीदे गए, समाजवादी पार्टी की भूमिका पर सवाल खड़े हुए, समाजवादी पार्टी के तत्कालीन सांसद अमर सिंह जी को पैसे लेन देन के आरोप में जेल भेजा गया। भाजपा के सांसद अडवाणी के नेतृत्व में कांग्रेसी बिचौलियों के दिए पैसे के साथ संसद पहुंचे। एक पत्रकार जिसने यह सब स्टिंग ऑपरेशन किया वह कांग्रेस के हाथ बिक गया। लोकतंत्र पैसे, दलाली, दबाव व भ्रष्टाचार से तार तार हो गया। 
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प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किया एक और नया वीडियो, पेपर लीक को लेकर किया यह बड़ा ऐलानPrime Minister Narendra Modi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना ए‍क और वीडियो जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तीसरे 'सेल्फी मोड' वर्टिकल वीडियो संदेश में कहा कि नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में परीक्षा सुधारों पर एक उच्चस्तरीय कार्य बल (High Level Task Force) का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि यह टास्क फोर्स परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय और आधुनिक बनाने के लिए व्यापक सुधारों पर काम करेगी, ताकि छात्रों को निष्पक्ष और बेहतर परीक्षा व्यवस्था मिल सके। प्रधानमंत्री ने ये वीडियो भी मोबाइल से सेल्फी कैमरे से रिकॉर्ड किया है।

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नेपाल सरकार का बड़ा फैसला, भारतीय मु्द्रा से हटाई रोक, अब ये नोट भी ले जा सकेंगे भारतीयBig decision by Government of Nepal : नेपाल की बालेन शाह सरकार ने भारतीय मुद्रा पर लगी रोक को हटाते हुए 200 और 500 रुपए के नोट देश में लाने और बाहर ले जाने की अनुमति दे दी है। यह अनुमति नवंबर 2026 के बाद जारी नोटों पर होगी। इससे नेपाल जाने वाले भारतीयों के साथ ही बॉर्डर इलाके के नेपाली लोगों को भी बड़ी राहत मिलेगी, जो सामान खरीदते के लिए सीमा पार करते हैं। करीब 10 साल बाद नेपाल ने भारतीय 200 और 500 रुपए के नोटों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब भारतीय और नेपाली नागरिक तय सीमा के भीतर इन नोटों को नेपाल ला और ले जा सकेंगे।

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