अमित शाह के मार्गदर्शन में 12 जुलाई को होगा ऐतिहासिक वृक्षारोपण, गांधीनगर में 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य

Historic tree plantation ceremony in Gandhinagar : देश और दुनिया में बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग और शहरीकरण के कारण पर्यावरण पर गंभीर असर पड़ रहा है। इस प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई का एकमात्र उपाय वृक्षारोपण होने के कारण, गांधीनगर लोकसभा के सांसद और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत 12 जुलाई को अहमदाबाद के साइंस सिटी में केंद्रीय गृहमंत्री की प्रत्यक्ष उपस्थिति में एक विशाल और ऐतिहासिक वृक्षारोपण समारोह का आयोजन किया गया है, जिसकी तैयारियां म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा शुरू कर दी गई हैं।

12 जुलाई को एक करोड़ पेड़ लगाने का भव्य लक्ष्य

अहमदाबाद के मेयर हितेश बारोट ने इस महाअभियान के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 'हरियाली लोकसभा गांधीनगर अभियान' के तहत 12 जुलाई को एक ही दिन में करीब 1 करोड़ पौधे लगाने का भव्य लक्ष्य तय किया गया है। केवल पौधे लगाना ही नहीं, बल्कि प्रत्येक कार्यकर्ता से लेकर नेताओं तक को वह पौधा बड़ा होने तक उसकी पूरी देखभाल करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा, पिछले 4 वर्षों में तैयार किए गए 100 से अधिक 'ऑक्सीजन पार्क' भी इस अवसर पर जनता के लिए खोले जाएंगे।

धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी

इस भगीरथ कार्य को सफल बनाने के लिए स्वामीनारायण संस्था, भागवत विद्यापीठ जैसी धार्मिक संस्थाएं, विभिन्न एनजीओ (NGO) और बिल्डर्स आगे आए हैं और उन्होंने पौधों के उच्छेर और संरक्षण की जिम्मेदारी ली है। गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में आने वाले कलेक्टर के सरकारी प्लॉट, गौचर (चारागाह) की भूमि और अन्य सभी खाली पड़े प्लॉटों की पहचान कर उन सभी जगहों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करने की योजना बनाई गई है।

ग्रीन कवर में 11.25 प्रतिशत की महत्वपूर्ण बढ़ोतरी

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा वर्ष 2019 से गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र को ग्रीन ज़ोन बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस लगातार जारी वृक्षारोपण अभियान के सकारात्मक परिणाम अब दिखाई देने लगे हैं और इस क्षेत्र के कुल ग्रीन कवर (हरियाली) में 11.25 प्रतिशत की एक बड़ी और महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है। इस वर्ष 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत लगभग 400 प्लॉट चुने गए हैं, जिनमें अकेले अहमदाबाद के ही 38 प्लॉट शामिल हैं।

लंबी आयु वाले पेड़ लगाने और युवाओं को जोड़ने की अपील

अमित शाह द्वारा लोकसभा क्षेत्र की सभी सोसायटियों के चेयरमैन और सेक्रेटरी को पत्र लिखकर अपील की गई है कि वे अपनी सोसायटी में कम से कम 11 और ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 50 पौधे जरूर लगाएं। विशेष रूप से अधिक ऑक्सीजन देने वाले और लंबी आयु वाले बरगद (वड), पीपल, नीम, जामुन और बकुल (बोरसली) जैसे पौधे लगाने पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही, पर्यावरण संरक्षण के इस कार्य में देश की भावी पीढ़ी यानी युवाओं को अधिक से अधिक जोड़ने का आग्रह किया गया है।

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और डोर-टू-डोर जन जागरूकता अभियान

वृक्षारोपण में आम नागरिक आसानी से भाग ले सकें, इसके लिए एक विशेष वेबसाइट (https://www.gandhinagarloksabha.in) शुरू की गई है, जहां लोग अपने क्षेत्र की जानकारी के साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दूसरी ओर, भाजपा के प्रदेश महासचिव अजय ब्रह्मभट्ट और शहर संगठन के पदाधिकारियों द्वारा घाटलोदिया जैसे क्षेत्रों में चुनाव की तरह ही 'डोर-टू-डोर' (घर-घर) जाकर लोगों को अपने घर पर पौधे लगाने के लिए प्रेरित करने और रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

'TreeCare' एप्लीकेशन द्वारा टेक्नोलॉजी आधारित मॉनिटरिंग

लगाए गए पौधे सूख न जाएं और उनका उचित विकास हो, इसके लिए 'TreeCare' मैनेजमेंट डैशबोर्ड और एप्लीकेशन तैयार की गई है। इस सिस्टम के माध्यम से हर पौधे को एक आरएफआईडी (RFID) कोड देकर उसका सटीक भौगोलिक स्थान (GPS लोकेशन), ऊंचाई और फोटो अपलोड की जाएगी।





इस ऐप के मेंटेनेंस लॉग के जरिए पौधों को पानी देने, खाद डालने या पेस्ट कंट्रोल जैसी गतिविधियों की डिजिटल ट्रैकिंग की जाएगी। साथ ही डिजिटल मैप पर पौधों के स्वास्थ्य का 'उत्कृष्ट', 'अच्छा' या 'मध्यम' के रूप में रेटिंग भी देखी जा सकेगी।

प्रमुख क्षेत्रों में वृक्षारोपण की योजना: साणंद के मखियाव गांव के पास सबसे अधिक 10 लाख, सरखेज के मकतमपुरा में 8.50 लाख, गांधीनगर के पीपलज के पास 6 लाख, साइंस सिटी में 4 लाख और साबरमती रेलवे कॉलोनी, कलोल तथा गोता में हजारों की संख्या में पौधे लगाए जाएंगे।