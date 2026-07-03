सम्बंधित जानकारी
- गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव में 'VVIP' हलचल, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री अपनी मातृभूमि आकर करेंगे मतदान
- असम में राहुल गांधी पर जमकर बरसे अमित शाह, बोले- संसद के दरवाजे पर चाय-पकौड़े खाते हैं और देश का विरोध करते हैं...
- भारत में लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया
- देश विकास और सुशासन की नई गाथाएं लिख रहा है : पुष्कर सिंह धामी
- गृहमंत्री अमित शाह बोले- केदारनाथ से कन्याकुमारी तक बाहर होंगे घुसपैठिए
अमित शाह के मार्गदर्शन में 12 जुलाई को होगा ऐतिहासिक वृक्षारोपण, गांधीनगर में 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य
Historic tree plantation ceremony in Gandhinagar : देश और दुनिया में बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग और शहरीकरण के कारण पर्यावरण पर गंभीर असर पड़ रहा है। इस प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई का एकमात्र उपाय वृक्षारोपण होने के कारण, गांधीनगर लोकसभा के सांसद और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत 12 जुलाई को अहमदाबाद के साइंस सिटी में केंद्रीय गृहमंत्री की प्रत्यक्ष उपस्थिति में एक विशाल और ऐतिहासिक वृक्षारोपण समारोह का आयोजन किया गया है, जिसकी तैयारियां म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा शुरू कर दी गई हैं।
12 जुलाई को एक करोड़ पेड़ लगाने का भव्य लक्ष्य
अहमदाबाद के मेयर हितेश बारोट ने इस महाअभियान के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 'हरियाली लोकसभा गांधीनगर अभियान' के तहत 12 जुलाई को एक ही दिन में करीब 1 करोड़ पौधे लगाने का भव्य लक्ष्य तय किया गया है। केवल पौधे लगाना ही नहीं, बल्कि प्रत्येक कार्यकर्ता से लेकर नेताओं तक को वह पौधा बड़ा होने तक उसकी पूरी देखभाल करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा, पिछले 4 वर्षों में तैयार किए गए 100 से अधिक 'ऑक्सीजन पार्क' भी इस अवसर पर जनता के लिए खोले जाएंगे।
धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी
इस भगीरथ कार्य को सफल बनाने के लिए स्वामीनारायण संस्था, भागवत विद्यापीठ जैसी धार्मिक संस्थाएं, विभिन्न एनजीओ (NGO) और बिल्डर्स आगे आए हैं और उन्होंने पौधों के उच्छेर और संरक्षण की जिम्मेदारी ली है। गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में आने वाले कलेक्टर के सरकारी प्लॉट, गौचर (चारागाह) की भूमि और अन्य सभी खाली पड़े प्लॉटों की पहचान कर उन सभी जगहों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करने की योजना बनाई गई है।
ग्रीन कवर में 11.25 प्रतिशत की महत्वपूर्ण बढ़ोतरी
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा वर्ष 2019 से गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र को ग्रीन ज़ोन बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस लगातार जारी वृक्षारोपण अभियान के सकारात्मक परिणाम अब दिखाई देने लगे हैं और इस क्षेत्र के कुल ग्रीन कवर (हरियाली) में 11.25 प्रतिशत की एक बड़ी और महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है। इस वर्ष 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत लगभग 400 प्लॉट चुने गए हैं, जिनमें अकेले अहमदाबाद के ही 38 प्लॉट शामिल हैं।
लंबी आयु वाले पेड़ लगाने और युवाओं को जोड़ने की अपील
अमित शाह द्वारा लोकसभा क्षेत्र की सभी सोसायटियों के चेयरमैन और सेक्रेटरी को पत्र लिखकर अपील की गई है कि वे अपनी सोसायटी में कम से कम 11 और ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 50 पौधे जरूर लगाएं। विशेष रूप से अधिक ऑक्सीजन देने वाले और लंबी आयु वाले बरगद (वड), पीपल, नीम, जामुन और बकुल (बोरसली) जैसे पौधे लगाने पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही, पर्यावरण संरक्षण के इस कार्य में देश की भावी पीढ़ी यानी युवाओं को अधिक से अधिक जोड़ने का आग्रह किया गया है।
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और डोर-टू-डोर जन जागरूकता अभियान
वृक्षारोपण में आम नागरिक आसानी से भाग ले सकें, इसके लिए एक विशेष वेबसाइट (https://www.gandhinagarloksabha.in) शुरू की गई है, जहां लोग अपने क्षेत्र की जानकारी के साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दूसरी ओर, भाजपा के प्रदेश महासचिव अजय ब्रह्मभट्ट और शहर संगठन के पदाधिकारियों द्वारा घाटलोदिया जैसे क्षेत्रों में चुनाव की तरह ही 'डोर-टू-डोर' (घर-घर) जाकर लोगों को अपने घर पर पौधे लगाने के लिए प्रेरित करने और रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
'TreeCare' एप्लीकेशन द्वारा टेक्नोलॉजी आधारित मॉनिटरिंग
लगाए गए पौधे सूख न जाएं और उनका उचित विकास हो, इसके लिए 'TreeCare' मैनेजमेंट डैशबोर्ड और एप्लीकेशन तैयार की गई है। इस सिस्टम के माध्यम से हर पौधे को एक आरएफआईडी (RFID) कोड देकर उसका सटीक भौगोलिक स्थान (GPS लोकेशन), ऊंचाई और फोटो अपलोड की जाएगी।
इस ऐप के मेंटेनेंस लॉग के जरिए पौधों को पानी देने, खाद डालने या पेस्ट कंट्रोल जैसी गतिविधियों की डिजिटल ट्रैकिंग की जाएगी। साथ ही डिजिटल मैप पर पौधों के स्वास्थ्य का 'उत्कृष्ट', 'अच्छा' या 'मध्यम' के रूप में रेटिंग भी देखी जा सकेगी।
प्रमुख क्षेत्रों में वृक्षारोपण की योजना: साणंद के मखियाव गांव के पास सबसे अधिक 10 लाख, सरखेज के मकतमपुरा में 8.50 लाख, गांधीनगर के पीपलज के पास 6 लाख, साइंस सिटी में 4 लाख और साबरमती रेलवे कॉलोनी, कलोल तथा गोता में हजारों की संख्या में पौधे लगाए जाएंगे।
ये हैं 2026 के Top 7 सबसे प्रैक्टिकल और पैसा वसूल Electric Scooters
अगर आप भी ओला के बड़े-बड़े विज्ञापनों या नए नवेले चीनी ब्रांड्स के चमकीले फीचर्स देखकर कन्फ्यूज हो चुके हैं, तो रुकिए! एक गलत फैसला आपके हजारों रुपये डुबा सकता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के Top 7 Most Practical Electric Scooters, जिन्हें उनके रियल-वर्ल्ड परफॉर्मेंस और वैल्यू फॉर मनी के आधार पर चुना गया है।
सस्ती इलेक्ट्रिक बाइक RVX, 160KM रेंज, 90kmph टॉप स्पीड और फास्ट चार्जिंग के साथ आई
भारत के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच Revolt Motors ने गुरुवार को अपनी नई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल RVX लॉन्च कर दी है। कंपनी ने इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1.24 लाख रुपए रखी है। यह शुरुआती कीमत PM eDRIVE योजना के तहत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि (इंसेंटिव) को शामिल करती है और सीमित समय के लिए उपलब्ध रहेगी।
पेट्रोल-डीजल के दाम कब घटेंगे? केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया पूरा गणित
दिल्ली में आतंकी हमले की साजिश नाकाम, ISI से जुड़े 4 आतंकी गिरफ्तार
Terror attack plot in Delhi foiled : दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक अंतरराज्यीय अभियान में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 3 पंजाब से और एक दिल्ली से है। ये सभी आतंकवादी हथियार तस्करी नेटवर्क से जुड़े थे। इनके पास से हथियार, कारतूस और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। ये आरोपी आईएसआई हैंडलर शाहजाद भट्टी के निर्देश पर दिल्ली-एनसीआर में आतंकी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। आरोपी अपनी पहचान छिपाने के लिए विदेशी नंबरों का इस्तेमाल कर रहे थे। ये नंबर उन्हें पाकिस्तानी हैंडलरों द्वारा उपलब्ध कराए गए थे।
PM Modi ने सनाए तकाइची को बताया 'छोटी बहन', भारत-जापान के बीच AI और सेमीकंडक्टर समेत कई बड़े समझौते
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री सनाए तकाइची (Sanae Takaichi) को अपनी छोटी बहन बताया। उन्होंने कहा कि तकाइची की पहली भारत यात्रा पर उनका स्वागत करते हुए मुझे खुशी हो रही है। वे जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं और एक दूरदर्शी और लोकप्रिय नेता भी हैं। इस अवसर पर भारत-जापान के बीच AI और सेमीकंडक्टर समेत कई बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।
चलते ई-रिक्शा को दूर से रोक देता था चीनी BAT-BMS ऐप! सरकार ने तुरंत लिया एक्शन, ऐप स्टोर से हटाने का आदेश
दतिया उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार पर सस्पेंस, टिकट की खींचतान और भितरघात से आसान हो सकती नरोत्तम मिश्रा की राह?
मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव प्रदेश की सबसे चर्चित राजनीतिक लड़ाइयों में शामिल हो गया है। प्रदेश की सबसे हाईप्रोफइल सीट माने जाने वाली दतिया में 30 जुलाई को मतदान होगा, जबकि 3 अगस्त को मतगणना के बाद चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। नामांकन प्रक्रिया 6 जुलाई से शुरू हो चुकी है और 13 जुलाई तक प्रत्याशी अपने नामांकन दाखिल कर सकेंगे।
Weather Update : उत्तर भारत पहुंचा मानसून, मुंबई में बारिश बनी 'आफत', जानें देशभर का मौसम
Weather Update News : दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार सुबह तेज आंधी और बारिश के बाद आज भी बारिश के आसार हैं। दक्षिण-पश्चिम मानसून कई राज्यों में पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में लगातार बारिश हो रही है। बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, लेकिन कई जगहों पर जलभराव, तेज हवाओं और बिजली गिरने का खतरा भी बढ़ गया है। मुंबई में मानसून घनघोर बारिश ला रहा है। अंधेरी इलाके में रातभर मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश के चलते अंधेरी सब-वे को बंद कर दिया गया है।
E20 पेट्रोल पर भड़के केजरीवाल, बोले- देश को बना दिया प्रयोगशाला; PM मोदी को लिखेंगे चिट्ठी
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि मोदी सरकार के लिए पूरा देश एक प्रयोगशाला है। लोगों पर जबरदस्ती E20 पेट्रोल थोपा जा रहा है। Ethanol से लोगों की गाड़ियां बंद पड़ रही हैं, पार्ट्स खराब हो रहे हैं और माइलेज गिर रहा है। इससे लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। उन्होंने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि मैं प्रधानमंत्री जी को इस विषय पर चिट्ठी लिखने जा रहा हूं। आप सभी लोग मुझे बताइए कि मुझे चिट्ठी में क्या लिखना चाहिए।
राजा रघुवंशी हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने सोनम की जमानत पर रोक से किया इनकार
25,000 से कम कीमत वाले स्मार्टफोन होंगे सस्ते, GSTघटाकर 5% करने की सिफारिश
OnePlus Nord N6 5G लॉन्च, 19,999 रुपए में 8,000mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और 50MP कैमरा
OnePlus ने भारतीय बाजार में अपना नया OnePlus Nord N6 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह बजट सेगमेंट में सबसे आकर्षक 5G स्मार्टफोन्स में से एक है। फोन की शुरुआती कीमत 19,999 रुपये रखी गई है और इसमें 8,000mAh की बड़ी बैटरी, 120Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और 50MP कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं।