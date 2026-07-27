विदेशी मीडिया ने CJP की जीत पर क्या कहा, पाकिस्तान से लेकर मिडिल-ईस्ट और अमेरिका में सुर्खियों में 'कॉकरोच'

Foreign media on CJP: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के आंदोलन ने न सिर्फ भारत की राजनीति में हलचल मचा दी, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया का ध्यान भी खींच लिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और सरकार के झुकने को लेकर विदेशी अखबारों और चैनलों ने इसे युवाओं की दुर्लभ जीत बताया। पाकिस्तान के Dawn अखबार ने तो सीधे लिख दिया – "कॉकरोच जीत गए", जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स (NYT) ने CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके को "एक्सीडेंटल हीरो" करार दिया, जिसने मोदी सरकार को झुकने पर मजबूर किया।

CJP आंदोलन की पृष्ठभूमि

36-37 दिनों के आंदोलन, भूख हड़ताल और संसद की ओर मार्च के बाद सरकार को झुकना पड़ा। प्रधान का इस्तीफा, परीक्षा सुधारों का वादा और प्रदर्शनकारियों पर मुकदमे वापस लेने जैसे मांगें मान ली गईं।

पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन

NYT और अन्य अंतरराष्ट्रीय मीडिया

न्यूयॉर्क टाइम्स ने अभिजीत दीपके को "एक्सीडेंटल हीरो" कहा, जो संयोग से हीरो बन गया और सरकार को झुकाया। NYT ने इसे मोदी सरकार के लिए "rare retreat" बताया, जहां असहमति की जगह लगातार सिकुड़ रही थी। रिपोर्ट में NEET विवाद से शुरू हुए आंदोलन को युवाओं की बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था और अवसरों की कमी पर व्यापक गुस्से से जोड़ा गया।

BBC ने 'कॉकरोच' पहचान के प्रतीकात्मक बदलाव पर फोकस किया – अपमान को प्रतिरोध का बैनर बना लिया गया। Financial Times ने इसे मोदी सरकार की समृद्धि के वादे की परीक्षा बताया और Gen Z की निराशा को हाइलाइट किया। Al Jazeera, NBC, South China Morning Post आदि ने भी पुलिस कार्रवाई, युवा विद्रोह और 'defiant young cockroaches' को कवर किया।

भारतीय मीडिया के अलावा दुनिया भर के मीडिया ने इसे प्रमुखता दी। युवाओं के आंदोलन को छात्र एकता और जवाबदेही की मांग के रूप में देखा गया।