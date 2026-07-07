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Gujarat : सूरत में बारिश का कहर, 6 घंटे में 10 इंच बारिश से शहर जलमग्न, 2100 लोगों का रेस्क्यू, रेड अलर्ट जारी
सूरत में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है। सरथाणा इलाके में स्थित आदर्श निर्वासित स्कूल में पानी भर जाने के कारण वहां 37 बच्चे और स्कूल का स्टाफ फंस गया था, जिन्हें सूरत पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इसी तरह, व्रजचौक इलाके में भारी जलजमाव के कारण एक एसटी (ST) बस बीच रास्ते में फंस गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर बस में सवार २८ यात्रियों को ट्रैक्टर की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला।
व्यापक जलजमाव: 2100 लोगों का रेस्क्यू और पानी में फंसी एम्बुलेंस
शहर के वेसु इलाके में स्थित प्रसिद्ध खाटूश्याम मंदिर के पास सड़कों पर तीन से चार फीट तक पानी भर गया, जिसमें मरीजों की सेवा में लगी एक एम्बुलेंस भी पानी के तेज बहाव में फंस गई। मूसलाधार बारिश के चलते निचले इलाकों में बाढ़ जैसी आपातकालीन स्थिति पैदा हो गई है। प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर राहत कार्य शुरू कर अलग-अलग इलाकों से लगभग 2100 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मुख्य रास्ते पानी में डूबने के कारण वाहन फंसे हुए हैं और जगह-जगह भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है।
पूर्णा नदी में उफान और प्रशासन द्वारा 'रेड अलर्ट' की घोषणा
डांग, सूरत और तापी जिलों में हो रही अत्यधिक भारी बारिश के कारण नवसारी की पूर्णा नदी में पानी की भारी आवक हुई है। नदी का जलस्तर 19 फीट के करीब पहुंचने से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है, जिसके चलते नदी तटीय इलाकों में कंट्रोल रूम सक्रिय कर दिए गए हैं। सूरत जिला कलेक्टर ने 'रेड अलर्ट' जारी करते हुए छात्रों की सुरक्षा के मद्देनजर सभी स्कूल, कॉलेज और आंगनवाड़ियों को आगामी आदेश तक बंद रखने का फैसला किया है। साथ ही कलेक्टर ने नागरिकों से पैनिक न होने और बिना वजह घरों से बाहर न निकलने की अपील की है।
प्रभारी पुलिस कमिश्नर खुद उतरे पेट्रोलिंग पर; कीम गांव के मंदिर डूबे
हालात की गंभीरता को देखते हुए सूरत के प्रभारी पुलिस कमिश्नर वाबांग जामीर खुद ग्राउंड जीरो पर उतरे और निचले इलाकों में घूमकर स्थिति का जायजा लिया। दूसरी ओर, सूरत के कीम गांव में स्थित ऐतिहासिक हरिहरेश्वर महादेव, राधाकृष्ण और अंबाजी मंदिर के गर्भगृह तक पानी पहुंच गया है, जिससे शिवलिंग भी जलमग्न हो गया है। पिछले तीन साल से कमजोर ड्रेनेज सिस्टम के कारण पैदा होने वाली इस समस्या को लेकर स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश है।
बालेश्वर गांव का संपर्क टूटा: प्राकृतिक जल निकासी बंद होने से बढ़ी मुसीबत
भारी बारिश के चलते बालेश्वर गांव की ३२ गंगा खाड़ी में पानी का बहाव खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। इस बाढ़ के कारण बालेश्वर से नेशनल हाईवे-48 और टुंडी-बगुमरा गांव को जोड़ने वाली सड़कें पूरी तरह पानी में डूब गई हैं, जिससे गांव का संपर्क टूट गया है। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, हाईवे पर हुए अंधाधुंध निर्माण और प्राकृतिक जल निकासी के रास्तों (कांस) के बंद होने के कारण हर साल मानसून में यह स्थिति पैदा होती है। यदि बारिश इसी तरह जारी रही, तो खाड़ी किनारे बने अन्य 45 घरों का संपर्क भी पूरी तरह कट जाने की आशंका है।
Ali Khamenei Funeral : खामेनेई की अंतिम यात्रा पर बवाल, रूट बदलने से भड़के समर्थक, ईरान ने भारत को क्यों कहा धन्यवाद
ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा के दौरान अंतिम समय में जुलूस का मार्ग बदल दिए जाने को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कई दिनों तक सरकारी प्रचार और आधिकारिक घोषणाओं के बाद अंतिम यात्रा के तय रूट में अचानक बदलाव होने से हजारों लोग भ्रमित हो गए। इस मामले पर सरकार समर्थक नेताओं और कट्टरपंथी खेमे से जुड़े मीडिया कार्यकर्ताओं ने भी आयोजन समिति पर कुप्रबंधन, गलत सूचना देने और लोगों को गुमराह करने के आरोप लगाए हैं।
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पत्नी को मारने 620 किमी दूर से इंदौर लाया कोबरा, ऐसे हत्या को बताया हादसा, शिवानी हत्याकांड में पति को उम्रकैद
पत्नी को मारने के लिए पति करीब साढे 600 किमी दूर से जहरीला कोबरा सांप लेकर आया, हत्या को सांप से डसना बताया और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन जांच में सामने आया कि पति ने पूरे सुनियोजित तरीके से पत्नी की हत्या को अंजाम दिया था। इस मामले में कोर्ट ने अब शिवानी के हत्यारे पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इंदौर के चर्चित 2019 शिवानी हत्याकांड में जिला कोर्ट ने आरोपी पति अमितेष उर्फ शालू पटेरिया को उम्रकैद की सजा सुनाई।
E20 पेट्रोल से गाड़ियों को नुकसान के दावे 'पेड कैंपेन' का हिस्सा, नितिन गडकरी ने परिवार पर लगे आरोपों कर क्या कहा
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को E20 पेट्रोल (20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) को लेकर उठ रहे सवालों पर तीखा जवाब दिया। उन्होंने आलोचकों को चुनौती देते हुए कहा कि यदि E20 पेट्रोल से किसी वाहन को नुकसान हुआ है तो उसका सिर्फ एक उदाहरण सामने लाकर दिखाएं। उन्होंने ईंधन दक्षता में कमी और वाहनों को नुकसान पहुंचने जैसे दावों को 'पेड कैंपेन' का हिस्सा बताया।
योगी सरकार का बड़ा तोहफा, 12 लाख शिक्षकों को मिलेगी कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा, छात्रों के खातों में जाएंगे ₹1320 करोड़
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा विभाग के शिक्षकों और कार्मिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा को नई मजबूती देने जा रही है। मुख्यमंत्री बुधवार को वाराणसी से 'मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा सुविधा योजना' का शुभारंभ करेंगे। इसी कार्यक्रम में परिषदीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के अभिभावकों के खातों में डीबीटी से धनराशि हस्तांतरित की जाएगी।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में साइबर सुरक्षा और फॉरेंसिक क्षमता को लगातार मजबूत किया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस में रक्षा लेखा विभाग, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, लखनऊ के 40 अधिकारियों को साइबर सुरक्षा और फॉरेंसिक की आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर संस्थापक निदेशक डॉ. जी.के. गोस्वामी ने कहा कि भौतिक दुनिया से निकलकर अपराध अब डिजिटल दुनिया में पैर पसार चुका है।
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Uttar Pradesh news : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गो संरक्षण अभियान को आईआईटी दिल्ली की टेक्नोलॉजी से नई गति मिलने वाली है। आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर और विशेषज्ञों की टीम यूपी में बड़े पैमाने पर बायोगैस संयंत्र स्थापित करने में तकनीकी सहयोग करेगी। इससे प्रदेश के हर जिले में मॉडल विलेज का सपना साकार होगा। गो सेवा और बायोगैस के जरिए यूपी की तस्वीर पूरी तरह बदलने का योगी सरकार का विजन अब धरातल पर उतर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर झांसी के ग्राम पलींदा में 18 बायोगैस स्थापित किए गए हैं। इस समूचे गांव को प्राकृतिक कृषि ग्राम बनाया जा रहा है।
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OnePlus ने भारतीय बाजार में अपना नया OnePlus Nord N6 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह बजट सेगमेंट में सबसे आकर्षक 5G स्मार्टफोन्स में से एक है। फोन की शुरुआती कीमत 19,999 रुपये रखी गई है और इसमें 8,000mAh की बड़ी बैटरी, 120Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और 50MP कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं।