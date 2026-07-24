जंतर-मंतर पर प्रदर्शन, 17 स्टेशनों पर नहीं चलेगी मेट्रो, सरकार से मिलेगा सीजेपी डेलीगेशन
Latest News Today Live Updates in Hindi : सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का अनशन समाप्त होने के बाद भी जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी। छात्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं। आज दोपहर 12.30 बजे सरकार और सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के बीच बैठक होगी। पल पल की जानकारी...
08:02 AM, 24th Jul
-26 दिन बाद सोनम वांगचुक ने खत्म की भूख हड़ताल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह गुरुवार रात करीब 12.30 बजे गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचे। नड्डा ने वांगचुक को जूस पिलाकर उनका अनशन खत्म कराया।
-सोनम वांगचुक का अनशन समाप्त होने पर अभिजीत दीपके ने जताई खुशी।
-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनम वांगचुक का अनशन खत्म होने के बाद अपनी पोस्ट में कहा, मैं सोनम जी से आग्रह करता हूं की वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या रखें और जल्द से जल्द अपना पुराना वज़न फिर से प्राप्त करें। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि सोनम जी स्वस्थ रहें।
07:59 AM, 24th Jul
DMRC ने आज भी जंतर मंतर के पास के 17 मेट्रो स्टेशन बंद रखने का फैसला लिया।
07:58 AM, 24th Jul
-26 दिन बाद सोनम वांगचुक ने खत्म की भूख हड़ताल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह गुरुवार रात करीब 12.30 बजे गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचे। नड्डा ने वांगचुक को जूस पिलाकर उनका अनशन खत्म कराया।
-सोनम वांगचुक का अनशन समाप्त होने पर अभिजीत दीपके ने जताई खुशी।
-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनम वांगचुक का अनशन खत्म होने के बाद अपनी पोस्ट में कहा, मैं सोनम जी से आग्रह करता हूं की वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या रखें और जल्द से जल्द अपना पुराना वज़न फिर से प्राप्त करें। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि सोनम जी स्वस्थ रहें।