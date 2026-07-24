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Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Updated :नई दिल्ली , Friday, 24 July 2026 (08:03 IST)

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन, 17 स्टेशनों पर नहीं चलेगी मेट्रो, सरकार से मिलेगा सीजेपी डेलीगेशन

cjp jantar mantar protest
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Fri, 24 Jul 2026 (08:03 IST)
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Latest News Today Live Updates in Hindi : सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का अनशन समाप्त होने के बाद भी जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी। छात्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं। आज दोपहर 12.30 बजे सरकार और सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के बीच बैठक होगी। पल पल की जानकारी...


08:02 AM, 24th Jul
-26 दिन बाद सोनम वांगचुक ने खत्म की भूख हड़ताल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह गुरुवार रात करीब 12.30 बजे गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचे। नड्डा ने वांगचुक को जूस पिलाकर उनका अनशन खत्म कराया।
-सोनम वांगचुक का अनशन समाप्त होने पर अभिजीत दीपके ने जताई खुशी।
-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनम वांगचुक का अनशन खत्म होने के बाद अपनी पोस्ट में कहा, मैं सोनम जी से आग्रह करता हूं की वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या रखें और जल्द से जल्द अपना पुराना वज़न फिर से प्राप्त करें। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि सोनम जी स्वस्थ रहें। 

07:59 AM, 24th Jul
DMRC ने आज भी जंतर मंतर के पास के 17 मेट्रो स्टेशन बंद रखने का फैसला लिया।

07:58 AM, 24th Jul
-26 दिन बाद सोनम वांगचुक ने खत्म की भूख हड़ताल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह गुरुवार रात करीब 12.30 बजे गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचे। नड्डा ने वांगचुक को जूस पिलाकर उनका अनशन खत्म कराया।
-सोनम वांगचुक का अनशन समाप्त होने पर अभिजीत दीपके ने जताई खुशी।
-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनम वांगचुक का अनशन खत्म होने के बाद अपनी पोस्ट में कहा, मैं सोनम जी से आग्रह करता हूं की वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या रखें और जल्द से जल्द अपना पुराना वज़न फिर से प्राप्त करें। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि सोनम जी स्वस्थ रहें। 
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26 दिन बाद खत्म हुआ सोनम वांगचुक का अनशन, CJP का प्रदर्शन जारी

CJP आंदोलन के बीच CBI का बड़ा खुलासा, NEET-UG पेपर लीक केस में संजीव मुखिया के खिलाफ नहीं मिला कोई सबूत

CJP आंदोलन के बीच CBI का बड़ा खुलासा, NEET-UG पेपर लीक केस में संजीव मुखिया के खिलाफ नहीं मिला कोई सबूतएक ओर देशभर में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) पेपर लीक के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर आंदोलन कर रही है और केंद्र सरकार पर कार्रवाई का दबाव बना रही है, वहीं दूसरी ओर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने NEET-UG 2024 पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा किया है। एजेंसी ने गुरुवार को कहा कि कथित पेपर लीक सरगना संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया के खिलाफ NEET-UG 2024 प्रश्नपत्र की चोरी या वितरण में शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिला।

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NEET पेपर लीक विवाद पर सियासत तेज, CJP आंदोलन के बीच केंद्र सरकार और विपक्ष आमने-सामने, राहुल गांधी का मार्च, अन्ना हजारे का मौन आंदोलनNEET पेपर लीक मामले को लेकर देश में सियासी घमासान और तेज हो गया है। एक ओर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और छात्र संगठन सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ केंद्र सरकार और CJP के बीच वार्ता को लेकर भी गतिरोध बना हुआ है। दोनों पक्ष नई बातचीत के लिए स्थान तय करने पर सहमत नहीं हो सके हैं।

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