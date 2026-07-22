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गुजरात विधानसभा का मानसून सत्र सितंबर में, 'ज़मीन टुकड़ा अधिनियम' सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक होंगे पेश
गुजरात विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार और विधानसभा प्रशासन की ओर से सत्र की तैयारियां ज़ोरों पर शुरू कर दी गई हैं। मिली जानकारी के मुताबिक, गुजरात विधानसभा का मानसून सत्र सितंबर महीने के दूसरे सप्ताह में आयोजित होने की संभावना है। हालांकि यह सत्र केवल 2 से 3 दिनों का छोटा सत्र होगा, फिर भी कानूनी और राजनीतिक दृष्टिकोण से इसे बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
2 से 3 दिनों का छोटा सत्र और कानूनी संशोधन
सूत्रों के अनुसार, यह मानसून सत्र केवल 2 से 3 दिनों तक ही चलने की संभावना है। इस अल्पकालिक सत्र के दौरान सरकार विभिन्न विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण कानूनी संशोधन विधेयक पेश करने की तैयारी में है। मुख्य रूप से 'ज़मीन टुकड़ा अधिनियम' (Land Fragmentation Act) में संशोधन सहित कई प्रमुख विधेयकों को लाया जाएगा, जिन पर सभी की निगाहें टिकी होंगी।
विधानसभा प्रशासन की आंतरिक तैयारियां
विधानसभा प्रशासन द्वारा सत्र के सफल संचालन के लिए आंतरिक योजना और सभी तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। सदस्यों से जुड़ी प्रक्रियाओं, बैठने की व्यवस्था, प्रश्नकाल और विधेयकों से जुड़े कार्यों का प्रबंधन तेज़ी से किया जा रहा है। सत्र की सटीक तारीखों को लेकर जल्द ही आधिकारिक घोषणा की जा सकती है।
जनता के मुद्दे और राजनीतिक सरगर्मी
इस सत्र में विपक्ष द्वारा जनहित के प्रश्नों, राज्य के विकास और आम जनता को प्रभावित करने वाले मुद्दों को प्रमुखता से उठाए जाने की पूरी संभावना है। दूसरी ओर सरकार अपने प्रशासनिक निर्णयों और नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए नए बिल पारित कराएगी। समयावधि कम होने के बावजूद, महत्वपूर्ण संशोधन विधेयकों के कारण यह सत्र राजनीतिक रूप से काफी अहम रहने वाला है।
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कांग्रेस के धरने की सरकार को नहीं लग पाई भनक, अचानक पीएम आवास पर बैठे बड़े नेता, सरकार के सामने रखीं 5 मांगें
कल जंतर-मंतर पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के बाद आज विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे धरने पर बैठे। कांग्रेस नेताओं ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। सभी ने खरगे के घर से पीएम आवास तक पैदल मार्च किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी धरना स्थल पर पहुंचे। कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है।
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Top 10 Scooters : TVS iQube, Bajaj Chetak और Ather Rizta की रिकॉर्ड बढ़त, Honda Activa का दबदबा कायम
भारतीय स्कूटर बाजार में जून 2026 के दौरान शानदार तेजी देखने को मिली। इस महीने देश के टॉप-10 सबसे ज्यादा बिकने वाले स्कूटरों की कुल 6,36,315 यूनिट्स बिकीं, जो जून 2025 की 4,60,440 यूनिट्स की तुलना में 38% अधिक हैं। हालांकि बिक्री के मामले में Honda Activa ने एक बार फिर पहला स्थान बरकरार रखा, लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटरों की तेजी ने बाजार में नया मुकाबला खड़ा कर दिया है।
Electric Scooter कैसे शहरी सफर को बना रहे हैं आसान, कौनसे फीचर्स लोगों को लुभा रहे हैं
भारत के शहरों में आने-जाने का तरीका तेजी से बदल रहा है। अब लोग केवल पेट्रोल बचाने के लिए ही नहीं, बल्कि सुविधा, स्मार्ट फीचर्स और कम रखरखाव की वजह से भी इलेक्ट्रिक स्कूटर (EV Scooter) की ओर आकर्षित हो रहे हैं। 2026 में भारतीय इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में कई नए ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं, जो शहरी यात्रियों की जरूरतों के मुताबिक विकसित किए जा रहे हैं।
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हिंदुस्तान कमाल है, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे और पूरे भारत ने Zomato-Swiggy के ज़रिए छात्रों तक सिर्फ खाना नहीं, हौसला भी पहुंचाया, सलाम है आपको!
ब्रिटिश सरकार भारत को क्यों नहीं लौटाएगी सरस्वती प्रतिमा और कोहिनूर हीरा?
Dhar Bhojshala Vagdevi Statue: धार की भोजशाला से ब्रिटेन ले जाई गई जिस वाग्देवी (मां सरस्वती) की मूर्ति को वापस पाने के लिये करोड़ों लोगों की भावनाओं के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार अथक प्रयास करती रही है और लेकिन न तो ब्रिटिश कानून इसकी अनुमति देता है, न ही वहां की सरकार 6 महाद्वीपों से ले जाई गई कोई भी पुरातात्विक वस्तु वापस करने में दिलचस्पी रखती है।
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CJP Protest : नीट (NEET) परीक्षा और व्यापक शिक्षा सुधारों के मुद्दे पर आज दिल्ली के जंतर-मंतर पर विभिन्न छात्र संगठनों का विशाल विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस और प्रशासन अलर्ट पर हैं, वहीं सुरक्षा कारणों से राजीव चौक और पटेल चौक समेत आसपास के 16 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश व निकास द्वार अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं।
Samsung Galaxy Unpacked 2026: 22 जुलाई को लॉन्च होंगे नए फोल्डेबल फोन और स्मार्टवॉच, Galaxy Z Fold8 सीरीज पर सबकी नजर
Samsung 22 जुलाई (बुधवार) को लंदन में अपना बहुप्रतीक्षित Galaxy Unpacked 2026 इवेंट आयोजित करने जा रही है। इस इवेंट में कंपनी नई पीढ़ी के फोल्डेबल स्मार्टफोन और स्मार्टवॉच लॉन्च करेगी। लॉन्च से पहले सामने आई कई रिपोर्ट्स और लीक्स में Galaxy Z Fold8 सीरीज, Galaxy Z Flip8 और नई Galaxy Watch सीरीज के फीचर्स, डिजाइन और कीमतों का खुलासा हुआ है।
क्या सस्ता है Motorola Edge 70 Max, 5000 रुपए की छूट, 7100mAh बैटरी, Snapdragon 8 Gen 5 और AI फीचर्स के साथ भारत में लॉन्च
Motorola ने भारतीय बाजार में अपना नया प्रीमियम स्मार्टफोन Motorola Edge 70 Max लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस फोन को दमदार 7100mAh बैटरी, 90W फास्ट चार्जिंग, Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, 2K AMOLED डिस्प्ले और कई एडवांस Moto AI फीचर्स के साथ पेश किया है। लॉन्च ऑफर्स के बाद इसकी शुरुआती कीमत 49,999 रुपये रखी गई है।
7,100mAh बैटरी, Snapdragon 8 Gen 5 और 144Hz डिस्प्ले Motorola Edge 70 Max लॉन्च से पहले सामने आए बड़े फीचर्स
Motorola ने अपने आगामी फ्लैगशिप स्मार्टफोन Motorola Edge 70 Max की लॉन्च डेट की आधिकारिक घोषणा कर दी है। कंपनी इस स्मार्टफोन को 15 जुलाई दोपहर 12 बजे लॉन्च करेगी। लॉन्च के तुरंत बाद यह डिवाइस Flipkart पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। लॉन्च से पहले ही कंपनी ने फोन के कई अहम फीचर्स का खुलासा कर दिया है, जिससे यह साफ हो गया है कि Motorola इस बार प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है।