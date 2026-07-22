गुजरात विधानसभा का मानसून सत्र सितंबर में, 'ज़मीन टुकड़ा अधिनियम' सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक होंगे पेश

गुजरात विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार और विधानसभा प्रशासन की ओर से सत्र की तैयारियां ज़ोरों पर शुरू कर दी गई हैं। मिली जानकारी के मुताबिक, गुजरात विधानसभा का मानसून सत्र सितंबर महीने के दूसरे सप्ताह में आयोजित होने की संभावना है। हालांकि यह सत्र केवल 2 से 3 दिनों का छोटा सत्र होगा, फिर भी कानूनी और राजनीतिक दृष्टिकोण से इसे बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

2 से 3 दिनों का छोटा सत्र और कानूनी संशोधन

सूत्रों के अनुसार, यह मानसून सत्र केवल 2 से 3 दिनों तक ही चलने की संभावना है। इस अल्पकालिक सत्र के दौरान सरकार विभिन्न विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण कानूनी संशोधन विधेयक पेश करने की तैयारी में है। मुख्य रूप से 'ज़मीन टुकड़ा अधिनियम' (Land Fragmentation Act) में संशोधन सहित कई प्रमुख विधेयकों को लाया जाएगा, जिन पर सभी की निगाहें टिकी होंगी।

विधानसभा प्रशासन की आंतरिक तैयारियां

विधानसभा प्रशासन द्वारा सत्र के सफल संचालन के लिए आंतरिक योजना और सभी तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। सदस्यों से जुड़ी प्रक्रियाओं, बैठने की व्यवस्था, प्रश्नकाल और विधेयकों से जुड़े कार्यों का प्रबंधन तेज़ी से किया जा रहा है। सत्र की सटीक तारीखों को लेकर जल्द ही आधिकारिक घोषणा की जा सकती है।

जनता के मुद्दे और राजनीतिक सरगर्मी

इस सत्र में विपक्ष द्वारा जनहित के प्रश्नों, राज्य के विकास और आम जनता को प्रभावित करने वाले मुद्दों को प्रमुखता से उठाए जाने की पूरी संभावना है। दूसरी ओर सरकार अपने प्रशासनिक निर्णयों और नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए नए बिल पारित कराएगी। समयावधि कम होने के बावजूद, महत्वपूर्ण संशोधन विधेयकों के कारण यह सत्र राजनीतिक रूप से काफी अहम रहने वाला है।