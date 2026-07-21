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Published By चेतन गौड़
Last Modified: Tuesday, 21 July 2026 (14:02 IST)

गुजरात में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 28 IAS अधिकारियों के हुए तबादले, नई नियुक्तियां घोषित

General Administration Department Gujarat
Published By: चेतन गौड़
Updated: Tue, 21 Jul 2026 (14:23 IST)
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गुजरात सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्य के प्रशासनिक तंत्र में बड़ा फेरबदल करते हुए 28 IAS अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए गए हैं। 21 जुलाई, 2026 को जारी इस आदेश के अनुसार महानगर पालिकाओं, जिला पंचायतों, राज्य के निगमों तथा DGVCL और UGVCL जैसी बिजली कंपनियों में महत्वपूर्ण पदों पर नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इन तबादलों से राज्य के सचिवालय से लेकर जिला स्तर तक के प्रशासनिक ढांचे में नई ऊर्जा का संचार होगा।
 

प्रभाव जोशी की GIDC के संयुक्त MD के रूप में नियुक्ति

आदेश के अनुसार जूनागढ़ नगर निगम के नगर आयुक्त प्रभाव जोशी का तबादला उद्योग एवं खान विभाग के तहत किया गया है और उन्हें गुजरात औद्योगिक विकास निगम (GIDC) का संयुक्त प्रबंध निदेशक (Joint MD) नियुक्त किया गया है। उनकी जगह आई. आर. वाला को जूनागढ़ नगर निगम का नया नगर आयुक्त बनाया गया है।

पोरबंदर और सूरत नगर निगम में नए अधिकारी

पोरबंदर नगर निगम के नगर आयुक्त एचजे प्रजापति का तबादला करके उन्हें अमरेली का जिला विकास अधिकारी (DDO) बनाया गया है, जबकि सूरत शहरी विकास प्राधिकरण (SUDA) के सीईओ सुथार राज रमेशचंद्र को पोरबंदर का नया नगर आयुक्त नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त, दाहोद के DDO स्मित संतोष लोढ़ा का तबादला सूरत नगर निगम में उप नगर आयुक्त (DMC) के पद पर किया गया है और दाहोद के DDO के रूप में हिरेन जितेंद्रभाई बारोट को पदस्थ किया गया है।
 

DGVCL के प्रबंध निदेशक के रूप में KJ राठौड़ की नियुक्ति

ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण मानी जाने वाली दक्षिण गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (DGVCL), सूरत के प्रबंध निदेशक (MD) के रूप में केजे राठौड़ की नियुक्ति की गई है, जो इससे पहले गांधीनगर में कौशल विकास (स्किल डेवलपमेंट) के निदेशक के रूप में कार्यरत थे। DGVCL के MD का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे सुथार राज रमेशचंद्र को अब पोरबंदर के नगर आयुक्त की पूर्णकालिक जिम्मेदारी सौंपी गई है।

UGVCL के MD के रूप में गौरांग मकवाणा की नियमित नियुक्ति

गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (GEDA) के निदेशक और उत्तर गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (UGVCL) का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे गौरांगभाई एच. मकवाणा को अब UGVCL का नियमित प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। गौरांग मकवाणा के स्थान पर डीके पटेल को GEDA का नया निदेशक बनाया गया है।

मेडिकल कॉर्पोरेशन और गांधीनगर DDO स्तर पर बदलाव

गुजरात मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के MD डीके ब्रह्मभट्ट का तबादला कर उन्हें गांधीनगर का जिला विकास अधिकारी (DDO) नियुक्त किया गया है। उनके स्थान पर गुजरात मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन के नए MD के रूप में MP पंड्या की नियुक्ति की गई है, जिससे स्वास्थ्य क्षेत्र में आपूर्ति कार्यों में तेजी आएगी।

गुजरात अर्बन लाइवलीहुड मिशन और PGVCL में नियुक्तियां

गुजरात स्टेट सोशल वेलफेयर बोर्ड के अध्यक्ष महेश शांतिलाल जानी का तबादला करके उन्हें मिशन डायरेक्टर, गुजरात अर्बन लाइवलीहुड मिशन (GULM) की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले PGVCL के MD के रूप में कार्यरत केपी जोशी को अब देवभूमि द्वारका का DDO बनाया गया है और उनकी जगह एम. डी. चुडासमा को PGVCL का नया MD नियुक्त किया गया है।

अन्य क्षेत्रीय आयुक्तों और विभिन्न निगमों में तबादले

इस फेरबदल में क्षेत्रीय आयुक्त के रूप में RN कुचारा को राजकोट और सीए गांधी को वडोदरा में पदस्थ किया गया है। डांग के DDO के रूप में केएस झाला, D-SAG के सीईओ के रूप में एमके जोशी, गुजरात अनारक्षित शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास निगम के MD के रूप में एके जोशी और अनुसूचित जाति विकास निगम के MD के रूप में BH पटेल की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही कई अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर स्वतंत्र जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
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