गुजरात में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 28 IAS अधिकारियों के हुए तबादले, नई नियुक्तियां घोषित

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गुजरात में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 28 IAS अधिकारियों के हुए तबादले, नई नियुक्तियां घोषित
गुजरात सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्य के प्रशासनिक तंत्र में बड़ा फेरबदल करते हुए 28 IAS अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए गए हैं। 21 जुलाई, 2026 को जारी इस आदेश के अनुसार महानगर पालिकाओं, जिला पंचायतों, राज्य के निगमों तथा DGVCL और UGVCL जैसी बिजली कंपनियों में महत्वपूर्ण पदों पर नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इन तबादलों से राज्य के सचिवालय से लेकर जिला स्तर तक के प्रशासनिक ढांचे में नई ऊर्जा का संचार होगा।
प्रभाव जोशी की GIDC के संयुक्त MD के रूप में नियुक्ति
आदेश के अनुसार जूनागढ़ नगर निगम के नगर आयुक्त प्रभाव जोशी का तबादला उद्योग एवं खान विभाग के तहत किया गया है और उन्हें गुजरात औद्योगिक विकास निगम (GIDC) का संयुक्त प्रबंध निदेशक (Joint MD) नियुक्त किया गया है। उनकी जगह आई. आर. वाला को जूनागढ़ नगर निगम का नया नगर आयुक्त बनाया गया है।
पोरबंदर और सूरत नगर निगम में नए अधिकारी
पोरबंदर नगर निगम के नगर आयुक्त एचजे प्रजापति का तबादला करके उन्हें अमरेली का जिला विकास अधिकारी (DDO) बनाया गया है, जबकि सूरत शहरी विकास प्राधिकरण (SUDA) के सीईओ सुथार राज रमेशचंद्र को पोरबंदर का नया नगर आयुक्त नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त, दाहोद के DDO स्मित संतोष लोढ़ा का तबादला सूरत नगर निगम में उप नगर आयुक्त (DMC) के पद पर किया गया है और दाहोद के DDO के रूप में हिरेन जितेंद्रभाई बारोट को पदस्थ किया गया है।
DGVCL के प्रबंध निदेशक के रूप में KJ राठौड़ की नियुक्ति
ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण मानी जाने वाली दक्षिण गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (DGVCL), सूरत के प्रबंध निदेशक (MD) के रूप में केजे राठौड़ की नियुक्ति की गई है, जो इससे पहले गांधीनगर में कौशल विकास (स्किल डेवलपमेंट) के निदेशक के रूप में कार्यरत थे। DGVCL के MD का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे सुथार राज रमेशचंद्र को अब पोरबंदर के नगर आयुक्त की पूर्णकालिक जिम्मेदारी सौंपी गई है।
UGVCL के MD के रूप में गौरांग मकवाणा की नियमित नियुक्ति
गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (GEDA) के निदेशक और उत्तर गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (UGVCL) का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे गौरांगभाई एच. मकवाणा को अब UGVCL का नियमित प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। गौरांग मकवाणा के स्थान पर डीके पटेल को GEDA का नया निदेशक बनाया गया है।
➡️રાજય સરકાર દ્વારા 28 IAS અધિકારીઓની બદલીના આદેશ ક— DD News Gujarati (@DDNewsGujarati) July 21, 2026
➡️જૂનાગઢના મ્યુનિસિપલ કમિશનર પ્રભાવ જોશીને GIDCમાં સંયુક્ત મેનેજિંગ ડિરેક્ટર તરીકે નિમણૂક કરાયા
➡️પોરબંદરના મ્યુનિસિપલ કમિશનર એચ. જે. પ્રજાપતિ અમરેલીના જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બનાવાયા
➡️સુરત સુડાના સીઈઓ સુથાર રાજ રમેશચંદ્રને… pic.twitter.com/QVESr4dOjU
मेडिकल कॉर्पोरेशन और गांधीनगर DDO स्तर पर बदलाव
गुजरात मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के MD डीके ब्रह्मभट्ट का तबादला कर उन्हें गांधीनगर का जिला विकास अधिकारी (DDO) नियुक्त किया गया है। उनके स्थान पर गुजरात मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन के नए MD के रूप में MP पंड्या की नियुक्ति की गई है, जिससे स्वास्थ्य क्षेत्र में आपूर्ति कार्यों में तेजी आएगी।
गुजरात अर्बन लाइवलीहुड मिशन और PGVCL में नियुक्तियां
गुजरात स्टेट सोशल वेलफेयर बोर्ड के अध्यक्ष महेश शांतिलाल जानी का तबादला करके उन्हें मिशन डायरेक्टर, गुजरात अर्बन लाइवलीहुड मिशन (GULM) की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले PGVCL के MD के रूप में कार्यरत केपी जोशी को अब देवभूमि द्वारका का DDO बनाया गया है और उनकी जगह एम. डी. चुडासमा को PGVCL का नया MD नियुक्त किया गया है।
अन्य क्षेत्रीय आयुक्तों और विभिन्न निगमों में तबादले
इस फेरबदल में क्षेत्रीय आयुक्त के रूप में RN कुचारा को राजकोट और सीए गांधी को वडोदरा में पदस्थ किया गया है। डांग के DDO के रूप में केएस झाला, D-SAG के सीईओ के रूप में एमके जोशी, गुजरात अनारक्षित शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास निगम के MD के रूप में एके जोशी और अनुसूचित जाति विकास निगम के MD के रूप में BH पटेल की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही कई अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर स्वतंत्र जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
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दिल्ली के जंतर-मंतर पर सोमवार को CJP के प्रदर्शन के दौरान दिनभर तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। सुबह शुरू हुआ आंदोलन दोपहर तक टकराव में बदल गया, जब कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेड पार कर संसद की ओर बढ़ने लगे। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद झड़प, लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल की स्थिति बनी। सुबह से देर शाम तक चले घटनाक्रम की पूरी झलक इन 10 तस्वीरों में देखें।
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क्या सस्ता है Motorola Edge 70 Max, 5000 रुपए की छूट, 7100mAh बैटरी, Snapdragon 8 Gen 5 और AI फीचर्स के साथ भारत में लॉन्च
Motorola ने भारतीय बाजार में अपना नया प्रीमियम स्मार्टफोन Motorola Edge 70 Max लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस फोन को दमदार 7100mAh बैटरी, 90W फास्ट चार्जिंग, Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, 2K AMOLED डिस्प्ले और कई एडवांस Moto AI फीचर्स के साथ पेश किया है। लॉन्च ऑफर्स के बाद इसकी शुरुआती कीमत 49,999 रुपये रखी गई है।
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देश की नई शिक्षा नीति और परीक्षा पेपर लीक के विरोध में सोमवार को राजधानी दिल्ली में छात्रों का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई जगह झड़पें हुईं। पुलिस ने हालात नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके को भी दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
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क्यों अलग माना जा रहा है जेन-ज़ी का यह छात्र आंदोलन और कहां चूकी मोदी सरकार?
Gen Z student protest in Delhi: दिल्ली में छात्रों के 'संसद मार्च' की शुरुआत परीक्षा में कथित अनियमितताओं, पेपर लीक और भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की मांग से हुई थी। लेकिन समय के साथ यह प्रदर्शन केवल शिक्षा व्यवस्था तक सीमित नहीं रहा। प्रदर्शन में शामिल कई छात्र इसे सरकारी जवाबदेही, संस्थागत भरोसे और युवाओं के भविष्य से जुड़े व्यापक सवालों से जोड़कर देख रहे हैं।
सोनम वांगचुक को मेदांता अस्पताल शिफ्ट करने का कोर्ट का आदेश, इलाज के लिए बनेगी डॉक्टरों की टीम
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जंतर मंतर से सांसदों के संसद मार्च पर दिल्ली पुलिस के लाठीचार्ज पर सियासी बवाल मचा हुआ है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। किसी ने पीएम मोदी से माफी की मांग की तो किसी ने सवाल किया कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं देते।
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7,100mAh बैटरी, Snapdragon 8 Gen 5 और 144Hz डिस्प्ले Motorola Edge 70 Max लॉन्च से पहले सामने आए बड़े फीचर्स
Motorola ने अपने आगामी फ्लैगशिप स्मार्टफोन Motorola Edge 70 Max की लॉन्च डेट की आधिकारिक घोषणा कर दी है। कंपनी इस स्मार्टफोन को 15 जुलाई दोपहर 12 बजे लॉन्च करेगी। लॉन्च के तुरंत बाद यह डिवाइस Flipkart पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। लॉन्च से पहले ही कंपनी ने फोन के कई अहम फीचर्स का खुलासा कर दिया है, जिससे यह साफ हो गया है कि Motorola इस बार प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है।