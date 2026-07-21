छात्रों पर लाठीचार्ज पर गरमाई सियासत, राहुल से अखिलेश तक विपक्षी नेताओं से मोदी सरकार से पूछा सवाल

मोदी ने माफी तक नहीं मांगी

धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं देते?

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि छात्रों पर लाठीचार्ज करना गलत है। उन्होंने सवाल किया कि नीट पेपर लीक पर चर्चा क्यों नहीं? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं देते? उन्होंने कहा कि भाजपा अपने साथियों पर इस्तीफे का दबाव नहीं बना पा रही है ताकि वे लोग दबे और कुचले राज़ न खोल दें। कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि आजादी के बाद कोई सरकार इस तरह का व्यवहार युवाओं के साथ करेगी। यह लोकतंत्र में कभी स्वीकार नहीं हो सकता है।

आंसुओं पर भी दया नहीं आई

क्या बोले ओवैसी?

AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कल जो कुछ हुआ है वह इस सरकार का लगातार एक जैसा व्यवहार है। यह सब इतने दिनों से चल रहा है। आपको पहले से ही बातचीत करनी चाहिए थी। यह पूर्ण रूप से अव्यवस्था है।

एक छात्र की हालत गंभीर

AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सिर्फ एक छात्र की हालत गंभीर है और उसे आरएमएल अस्पताल में कराया गया है। सभी घायल छात्रों और पुलिसकर्मियों को छुट्टी दे दी गई है। सोशल मीडिया पर आई खबरों के मुताबिक 110 लोग घायल हुए थे। हमारे पास पक्के आंकड़े नहीं हैं। इसके बाद हम पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे ताकि यह पता चल सके कि कितनी FIR दर्ज की गई हैं और कितने छात्रों को गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया है।