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Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: भोपाल , गुरुवार, 9 अप्रैल 2026 (23:12 IST)

MP में 26 IAS अफसरों के तबादले, भोपाल-सागर समेत 14 जिलों के कलेक्टर बदले

MP IAS transfer
मध्यप्रदेश राज्य सरकार ने गुरुवार को 26 आईएएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी की है। इसमें भोपाल और सागर समेत 14 जिलों के कलेक्टर बदल दिए गए हैं, जबकि कई अफसरों को मंत्रालय और संभाग स्तर पर नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। राजधानी भोपाल की कमान अब प्रियंक मिश्रा को सौंपी गई है। वे अब तक धार के कलेक्टर थे। 
 
वर्तमान कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह को मुख्यमंत्री का सचिव बनाया गया है, साथ ही नगर एवं ग्राम निवेश का अतिरिक्त प्रभार भी उन्हें दिया गया है। तबादले की सूची : रीवा : नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी, धार: राजीव रंजन मीना, नर्मदापुरम: सोमेश मिश्रा, शिवपुरी: अर्पित वर्मा, बैतूल: डॉ सौरभ संजय सोनवणे, झाबुआ: डॉ योगेश तुकाराम भरसट, सिवनी: नेहा मीना, दमोह : प्रताप नारायण यादव, मंडला: राहुल नामदेव धोटे, श्योपुर: शीला दाहिमा, मैहर: बिदिशा मुखर्जी, उमरिया: राखी सहाय। Edited by : Sudhir Sharma
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अब 15 अप्रैल से शुरू होगा बैंकों में रजिस्ट्रेशन, जानें क्या है नया नियम

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क्या लेबनान पर बढ़ते भ्रम के लिए Pakistan जिम्मेदार, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्धविराम के बीच विरोधाभासों का दौरअमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्धविराम का समझौता कर शांतिदूत बने पाकिस्तान की की टेंशन अब बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों से विरोधाभासों का दौर जारी है। समझौते की शर्तों, विशेषकर लेबनान की स्थिति को लेकर तीनों पक्ष एक-दूसरे के दावों को झुठला रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि लेबलान पर हमले जारी रहेंगे।

ईरान में फिर छिड़ेगी भीषण जंग! अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिए संकेत

ईरान में फिर छिड़ेगी भीषण जंग! अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिए संकेतIran-US tensions: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अपने तेवर कड़े करते हुए एक बेहद आक्रामक बयान जारी किया है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि यदि कोई ठोस समझौता नहीं होता है, तो उसे ऐसी सैन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा जो पहले कभी नहीं देखी गई।

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