MP IAS Transfer: 29 IAS अधिकारियों के तबादले, कर्मवीर शर्मा बने भोपाल के नए संभागायुक्त

लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कोटा में विद्यार्थियों से बातचीत की। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने छात्रों से बातचीत करते हुए कहा कि हमारी शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी कमी यह है कि हम अपने बच्चों के सपनों को पूरा नहीं करते हैं। वे जो विकल्प चाहते हैं, हम उनकी इज्जत नहीं करते हैं। अगर आप सफल होते हैं तो भारत सफल होगा। भारत का यह कर्तव्य है कि हम हर एक भारतीय व्यक्ति और छात्र की रक्षा करें।