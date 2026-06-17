MP IAS Transfer: 29 IAS अधिकारियों के तबादले, कर्मवीर शर्मा बने भोपाल के नए संभागायुक्त
मध्यप्रदेश में कर्मचारियों-अधिकारियों के तबादले की समय सीमा खत्म होने के बाद अब प्रदेश में आईएएस अफसरों की बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की है। राज्य सरकार ने 29 आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी है।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी सूची में भोपाल और रीवा संभाग के कमिश्नरों को बदलने के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण विभागों के प्रमुख सचिवों और सचिवों के प्रभार में भी बदलाव किया गया है।
कर्मवीर शर्मा को भोपाल संभाग का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया है। शर्मा वर्तमान में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आयुक्त और सचिव थे। Edited by : Sudhir Sharma
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