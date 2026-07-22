'राहुल गांधी प्रदर्शनकारियों को PM आवास क्यों ले जा रहे थे?' CJP प्रदर्शन के बीच कंगना रनौत का बड़ा हमला

भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा कि कल बहुत बड़ा सुरक्षा का उल्लंघन हुआ है। राहुल गांधी ने पूरी कोशिश की कि प्रदर्शनकारियों को प्रधानमंत्री के आवास की ओर आगे बढ़ा दिया जाए। जब जंतर-मंतर पर प्रदर्शन हो रहा था तब राहुल गांधी क्यों प्रधानमंत्री के आवास की ओर प्रदर्शन करना चाह रहे थे?

छात्रों के संसद मार्च के दौरान कंगना को क्या लगा डर?

कहां होगी सीजेपी से सरकार की चर्चा?

इस बीच केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार ने आज संसद में कह दिया है कि NEET पेपर लीक मामला और उससे जुड़े संबंधित मामलों पर चर्चा करने को तैयार है। सरकार देश और युवाओं के मुद्दों पर चर्चा के लिए हमेशा तैयार रहती है। संसद के अंदर चर्चा करने के लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है। चर्चा सार्थक होनी चाहिए। NEET पेपर लीक के बाद हुई सभी घटनाओं का ब्यौरा भी सरकार सदन में बताएगी। हमने औपचारिक रूप से कह दिया है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। इस बीच सीजेपी ने जंतर मंतर या किसी सार्वजनिक जगह पर चर्चा की बात कही है। पार्टी ने साफ कर दिया कि चर्चा के लिए किसी मंत्री के घर नहीं जाएंगे।