पीएम मोदी का राहुल गांधी पर तंज, मैं 56 साल के युवा की बात नहीं कर रहा

पीएम ने गिनाई पिछले 1 माह की उपलब्धियां

पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 1 महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की हैं। देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है। चाहे राष्ट्रीय हो, अंतरराष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी… एक प्रकार से भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं। पिछ्ले वर्ष मानसून सत्र से ठीक पहले भारतीय नागरिक अंतरराष्‍ट्रीय स्पेस स्टेशन पर पहुंचा था और परसो ही भारत के एक युवा स्टार्ट अप ने बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त की है। ये संयोग नहीं, बल्कि एक बड़ा मजबूत संदेश है कि हमारे देश के युवाओं की क्षमता और उनकी आकांक्षा अंतरिक्ष जितनी असीम है।

स्काईरूट के बहाने राहुल पर तंज

स्काईरूट एयरोस्पेस का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, इसमें जो नौजवान काम कर रहे हैं, उनकी एवरेज उम्र सिर्फ 28 साल है। ऐसे नौजवानों ने ये काम करके दिखाया है। मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूं।

उर्जा संकट पर क्या बोले पीएम मोदी?

पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया के युद्ध के कारण भारत जैसे देश जो ऊर्जा के लिए औरों पर निर्भर हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा संकट का कारण रहा। पेट्रोल, डीजल, LPG, फ़र्टिलाइज़र जैसे हर क्षेत्र में अनेक बाधाएं और संकट आए। उसके बावजूद भी भारत 7.7% के growth से दुनिया की मेजर इकॉनमी में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश रहा। ये भारत के सामर्थ्य का परिचायक रहा है।

क्या है मानसून और मानसून सत्र में समानता

उन्होंने कहा कि मानसून हो या और मानसून सत्र, अगर दोनों ही pro active हो, तो बहुत ही productive होते हैं। और दोनों productive होते हैं, तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। इसलिए हम यही प्रार्थना करते हैं कि मानसून भी pro active रहे और मानसून सत्र भी productive रहे।