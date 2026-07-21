CJP Protest: 'हमको लग रहा था कि भीड़ हम पर हमला कर देगी', कंगना रनौत ने बताया संसद के अंदर कैसा था माहौल?

कंगना रनौत ने दिल्ली पुलिस के रुख का पुरजोर समर्थन करते हुए कहा कि आपने देखा होगा कि कैसे भीड़ हमला करने की कोशिश कर रही थी। एक वक्त तो हम सभी इस डर में थे कि वे कहीं हम पर हमला न कर दें। प्रदर्शन के दौरान पथराव भी हुआ और कुछ लोग घायल भी हुए। आम जनता को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उन्होंने दिल्ली पुलिस का आभार जताते हुए कहा कि पुलिस ने हमारे लिए एक सुरक्षा ढाल की तरह काम किया। किसी को नुकसान नहीं पहुंचने दिया।

गौरतलब है कि सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर से संसद तक मार्च के दौरान जमकर बवाल हुआ। प्रदर्शनकारियों पर नियंत्रण के लिए पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी और आंसू गैस के गोले भी दागे। इस दौरान 60 प्रदर्शनकारी और 113 पुलिसकर्मी घायल हुए।