PM आवास पर कांग्रेस का मार्च, राहुल-प्रियंका समेत नेताओं को हिरासत के बाद रिहा किया गया

परीक्षा पत्र लीक के कथित मामलों, विशेष रूप से नीट (NEET) विवाद, और छात्रों के मुद्दों पर जवाबदेही की मांग को लेकर कांग्रेस ने मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च निकाला। इस दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए।प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया। कई घंटे तक हिरासत में रखने के बाद देर शाम उन्हें रिहा कर दिया गया। पुलिस ने अखिलेश यादव समेत सभी नेताओं को रिहा कर दिया।

पीएम, शिक्षा मंत्री और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग

राहुल गांधी ने नई दिल्ली स्थित 7, लोक कल्याण मार्ग (प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास) के बाहर प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की।

कांग्रेस का आरोप है कि एक दिन पहले Cockroach Janata Party (CJP) के 'चलो संसद' मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के लिए सरकार जिम्मेदार है और उसे इसकी जवाबदेही लेनी चाहिए।

राहुल गांधी ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर कहा कि कांग्रेस प्रधानमंत्री आवास तक इसलिए मार्च कर रही है ताकि छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर हुई कथित पुलिस ज्यादती को लेकर सरकार से जवाब मांगा जा सके।

उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इस घटना की जिम्मेदारी लेने से बच रही है और संसद में इस मुद्दे पर चर्चा भी नहीं होने दे रही। राहुल गांधी ने दोहराया कि इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए।

संसद के मानसून सत्र के बीच हुआ प्रदर्शन

यह प्रदर्शन संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन आयोजित किया गया। इससे एक दिन पहले Cockroach Janata Party (CJP) के 'चलो संसद' मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए थे। इसी घटना के विरोध में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया।