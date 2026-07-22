IMD Rain Alert : गुजरात और महाराष्ट्र में रेड अलर्ट, 23 जुलाई को भारी बारिश से बाढ़ का खतरा, किन राज्यों के लिए IMD ने जारी की चेतावनी

देश के कई राज्यों में बारिश आफत बनकर बरस रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 23 जुलाई के लिए राष्ट्रीय मौसम बुलेटिन जारी करते हुए कई राज्यों में भारी से बेहद भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बारिश के साथ कई राज्यों में आंधी, बिजली गिरने और तेज हवाओं को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। IMD ने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक करीब 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भारी बारिश की संभावना जताई है।

आईएमडी ने पश्चिम भारत के गुजरात क्षेत्र और मध्य महाराष्ट्र के लिए रेड कलर अलर्ट जारी किया है। इन क्षेत्रों में मूसलाधार से अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। भारी बारिश के चलते कुछ इलाकों में जलभराव और बाढ़ जैसे हालात बनने का खतरा भी बढ़ गया है।

मध्य प्रदेश, राजस्थान और गोवा समेत कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना

मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, मध्यप्रदेश, कोंकण-गोवा और पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। झारखंड, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है।





बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, जम्मू-कश्मीर-लद्दाख, कर्नाटक, केरल, अंडमान-निकोबार और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। IMD ने अरुणाचल प्रदेश, असम-मेघालय, छत्तीसगढ़, गुजरात, ओडिशा, उत्तराखंड, विदर्भ और पूर्वोत्तर राज्यों में बिजली गिरने को लेकर भी सतर्क रहने की सलाह दी है।

कौनसे राज्य के लिए क्या है अलर्ट-

मध्यप्रदेश : मानसूनी गतिविधियां तेज रहने के कारण कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है।

पूर्वी राजस्थान : बादलों की सक्रियता के चलते कई स्थानों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है।

कोंकण और गोवा : तटीय इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश जारी रहने की संभावना है।

पूर्वोत्तर भारत : नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।