Bajaj Chetak और TVS iQube को मिलेगी कड़ी टक्कर, Ather 29 अगस्त को लॉन्च करेगा सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर निर्माता Ather Energy ने पुष्टि की है कि वह 29 अगस्त को बेंगलुरु में आयोजित Ather Community Day के चौथे संस्करण के दौरान अपना पहला मास-मार्केट इलेक्ट्रिक स्कूटर पेश करेगी। कंपनी का यह नया स्कूटर किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके साथ ही Ather एक बिल्कुल नए EL प्लेटफॉर्म की भी शुरुआत करेगी, जिस पर भविष्य में कंपनी के कई नए मॉडल विकसित किए जाएंगे।

नए EL प्लेटफॉर्म पर तैयार होगा स्कूटर

Ather का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी के मॉड्यूलर EL प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वाला पहला मॉडल होगा। कंपनी के अनुसार, इस नए प्लेटफॉर्म को बेहतर स्केलेबिलिटी, बहुउद्देशीय उपयोग और अधिक कुशल मैन्युफैक्चरिंग को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है।

टेस्टिंग के दौरान दिखा नया स्कूटर

आधिकारिक लॉन्च से पहले इस स्कूटर के प्रोटोटाइप, जिसे फिलहाल EL01 माना जा रहा है, भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखे गए हैं। स्पाई तस्वीरों से संकेत मिलता है कि Ather इस बार ज्यादा प्रैक्टिकल और फैमिली-फ्रेंडली डिजाइन पर फोकस कर रही है।

Ather 450X की तुलना में नए स्कूटर में लंबा व्हीलबेस, चौड़ी सीट और बड़ा फ्लोरबोर्ड मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, प्रोडक्शन मॉडल का डिजाइन उस नियर-प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट से काफी मिलता-जुलता हो सकता है जिसे कंपनी पहले प्रदर्शित कर चुकी है।

मिल सकते हैं ये फीचर्स

रिपोर्ट्स के मुताबिक, नए स्कूटर में हैंडलबार-माउंटेड हेडलैंप और फ्रंट एप्रन पर चौड़ी LED DRL देखने को मिल सकती है। इसके अलावा, फ्रंट में 14-इंच का बड़ा व्हील और रियर में 12-इंच का व्हील दिया जा सकता है।

EL प्लेटफॉर्म को 2 kWh से 5 kWh तक के बैटरी पैक को सपोर्ट करने के लिए तैयार किया गया है। स्कूटर में स्विंगआर्म-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर मिलने की संभावना है। वहीं सस्पेंशन के लिए फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोर्क और रियर में सिंगल शॉक एब्जॉर्बर दिया जा सकता है। ब्रेकिंग सिस्टम में फ्रंट डिस्क ब्रेक और रियर ड्रम ब्रेक मिलने की उम्मीद है।

Bajaj Chetak और TVS iQube को देगा टक्कर

लॉन्च के बाद Ather का यह नया इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी के पोर्टफोलियो में Rizta से नीचे पोजिशन किया जाएगा। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला Bajaj Chetak और TVS iQube जैसे लोकप्रिय इलेक्ट्रिक स्कूटर्स से होगा।