Electric Scooter कैसे शहरी सफर को बना रहे हैं आसान, कौनसे फीचर्स लोगों को लुभा रहे हैं

भारत के शहरों में आने-जाने का तरीका तेजी से बदल रहा है। अब लोग केवल पेट्रोल बचाने के लिए ही नहीं, बल्कि सुविधा, स्मार्ट फीचर्स और कम रखरखाव की वजह से भी इलेक्ट्रिक स्कूटर (EV Scooter) की ओर आकर्षित हो रहे हैं। 2026 में भारतीय इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में कई नए ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं, जो शहरी यात्रियों की जरूरतों के मुताबिक विकसित किए जा रहे हैं।





2026 में बदल रही है शहरी मोबिलिटी एक्सपर्ट्‍स का मानना है कि 2026 में इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजार का फोकस केवल बैटरी या स्पीड तक सीमित नहीं रहेगा। अब लंबी रेंज, तेज चार्जिंग, स्मार्ट नेविगेशन, बेहतर सुरक्षा, अधिक स्टोरेज और आसान ओनरशिप जैसी सुविधाएं ग्राहकों के फैसले को प्रभावित करेंगी। इसी वजह से भारतीय EV बाजार लगातार विकसित हो रहा है और कंपनियां ऐसे उत्पाद पेश कर रही हैं जो शहरी यात्रियों की रोजमर्रा की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर सकें।



विशेषज्ञों के अनुसार अब ग्राहक लंबी रेंज, तेज चार्जिंग, स्मार्ट कनेक्टिविटी, बेहतर स्टोरेज और सुरक्षित राइडिंग जैसे फीचर्स को प्राथमिकता दे रहे हैं। आइए जानते हैं 2026 में भारतीय शहरी मोबिलिटी को बदलने वाले 8 प्रमुख इलेक्ट्रिक स्कूटर ट्रेंड।

लंबी रेंज वाले स्कूटर की बढ़ी मांग

इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदते समय सबसे पहले ग्राहक उसकी रेंज देखते हैं। लोग चाहते हैं कि स्कूटर रोजमर्रा की ऑफिस यात्रा, बाजार और अन्य काम बिना बार-बार चार्ज किए आसानी से पूरा कर सके। इसी वजह से कंपनियां अब अलग-अलग बैटरी विकल्प उपलब्ध करा रही हैं। कई नए मॉडल एक बार चार्ज करने पर लगभग 113 किलोमीटर से 153 किलोमीटर तक की रेंज देने का दावा करते हैं।

फास्ट चार्जिंग बन रही सबसे बड़ी जरूरत

व्यस्त जीवनशैली में लंबे समय तक चार्जिंग का इंतजार करना लोगों को पसंद नहीं है। इसलिए कंपनियां ऐसी तकनीक पर काम कर रही हैं जिससे कम समय में बैटरी चार्ज हो सके। तेज चार्जिंग की सुविधा से ऑफिस के दौरान या रातभर में आसानी से स्कूटर चार्ज किया जा सकता है।

ज्यादा स्टोरेज स्पेस पर फोकस

अब लोग स्कूटर से ऑफिस बैग, लैपटॉप, किराना और अन्य सामान भी लेकर चलते हैं। इसी कारण बड़े अंडर-सीट स्टोरेज वाले मॉडल अधिक पसंद किए जा रहे हैं। कई नए इलेक्ट्रिक स्कूटर में 35 लीटर तक का बूट स्पेस दिया जा रहा है।

इनबिल्ट नेविगेशन और स्मार्ट कनेक्टिविटी



आसान एक्सचेंज और फाइनेंस विकल्प इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना अब पहले से आसान होता जा रहा है। कई कंपनियां पुराने पेट्रोल स्कूटर के बदले एक्सचेंज ऑफर, आसान ईएमआई और आकर्षक फाइनेंस योजनाएं दे रही हैं, जिससे EV अपनाने की प्रक्रिया सरल हो रही है। शहरों में ट्रैफिक बढ़ने के साथ स्मार्ट नेविगेशन की जरूरत भी बढ़ गई है। अब कई इलेक्ट्रिक स्कूटर में Google Maps आधारित नेविगेशन और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं मिलने लगी हैं, जिससे सफर पहले से आसान हो रहा है।

कम रखरखाव और बेहतर ओनरशिप अनुभव ग्राहक अब ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहते हैं जिनका रखरखाव आसान हो और चार्जिंग नेटवर्क भी सुविधाजनक मिले। कम मेंटेनेंस, डिजिटल फीचर्स और बेहतर सर्विस सपोर्ट अब खरीदारी का बड़ा आधार बन चुके हैं।

सुरक्षा फीचर्स पर बढ़ रहा जोर

इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदते समय अब ग्राहक केवल डिजाइन नहीं बल्कि सुरक्षा फीचर्स भी देखते हैं।

नई पीढ़ी के स्कूटर में कई आधुनिक फीचर्स दिए जा रहे हैं, जैसे-

Hill Hold Assist

Anti-Theft Alert

Overspeed Warning

Reverse Assist

ये फीचर्स भीड़भाड़ वाले शहरों में राइडिंग को अधिक सुरक्षित बनाते हैं।

शहरों के लिए संतुलित परफॉर्मेंस

ग्राहक अब सिर्फ अधिक टॉप स्पीड नहीं चाहते, बल्कि स्मूद एक्सेलरेशन, आसान कंट्रोल और बेहतर बैटरी एफिशिएंसी को भी प्राथमिकता दे रहे हैं। इसी वजह से कंपनियां शहरों के ट्रैफिक को ध्यान में रखकर इलेक्ट्रिक स्कूटर विकसित कर रही हैं।