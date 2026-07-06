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Keeway Hypevolt-R : 180Km की रेंज और हाईटेक फीचर्स से लैस सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, जाने और क्या हैं फीचर्स
भारत के प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजार में Keeway ने अपना नया Hypevolt-R लॉन्च कर दिया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1.99 लाख रुपए रखी गई है। कंपनी ने इसकी बुकिंग भी शुरू कर दी है। इसे 5,000 रुपए के टोकन अमाउंट के साथ कराया जा सकता है। यह स्कूटर Adishwar Auto Ride India Pvt. Ltd. (AARI) के Moto Vault शोरूम के जरिए बेचा जाएगा। Keeway Hypevolt-R का मुकाबला भारत में TVS X, Ultraviolette Tesseract और BMW CE-02 जैसे प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटरों से माना जा रहा है। अपने आकर्षक डिजाइन, लंबी रेंज और एडवांस टेक्नोलॉजी के दम पर यह प्रीमियम EV सेगमेंट में ग्राहकों को नया विकल्प देने की कोशिश करेगा।
स्पोर्टी और यूनिक डिजाइन
Keeway Hypevolt-R का डिजाइन बाजार में मौजूद कई प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटरों से अलग है। इसमें पारंपरिक स्टेप-थ्रू डिजाइन की जगह सेंट्रल स्पाइन फ्रेम दिया गया है, जिससे इसका लुक अधिक स्पोर्टी और प्रीमियम बनता है। स्कूटर में फ्लैट राइडर और पिलियन सीट, वर्टिकल LED हेडलाइट, एप्रन पर लगा 5-इंच TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और बॉबर-स्टाइल रियर डिजाइन दिया गया है। इसके अलावा LED टेललाइट और टायर हगर भी मिलता है। यह स्कूटर Crystal White और Platinum Grey रंगों में उपलब्ध होगा।
हाईटेक फीचर्स की लंबी लिस्ट
Keeway Hypevolt-R में 5-इंच TFT डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें Bluetooth कनेक्टिविटी के जरिए स्मार्टफोन पेयरिंग, कॉल और मैसेज अलर्ट, नेविगेशन और मैप प्रोजेक्शन जैसी सुविधाएं मिलती हैं। इसके अलावा इसमें कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं, जिनमें शामिल हैं—
- Keyless Go
- Dual-Channel ABS
- Traction Control
- Hill Hold Control
- Hill Descent Control
- Intelligent Cruise Control
- Reverse Mode
- Reverse Camera
- Blind Spot Detection
ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) फीचर्स
180Km तक की रेंज
इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में दो 5kWh रिमूवेबल बैटरियां दी गई हैं। कंपनी का दावा है कि एक बार फुल चार्ज होने पर यह 180 किलोमीटर तक की रेंज दे सकता है। बैटरियों को स्कूटर पर लगे हुए या निकालकर भी चार्ज किया जा सकता है। 0 से 80 प्रतिशत तक चार्ज होने में लगभग 3 घंटे का समय लगता है।
सस्पेंशन और ब्रेकिंग
Keeway Hypevolt-R में आगे और पीछे 14-इंच के अलॉय व्हील दिए गए हैं। फ्रंट में 100/80 और रियर में 120/70 साइज के टायर लगाए गए हैं। स्कूटर में आगे और पीछे दोनों ओर डिस्क ब्रेक मिलते हैं। वहीं सस्पेंशन के लिए फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोर्क और रियर में ट्विन शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं।
इसके अलावा इसमें—
- ग्राउंड क्लीयरेंस: 130mm
- सीट हाइट: 770mm
- अंडर-सीट स्टोरेज: 27 लीटर
जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं।
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