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Last Updated : Thursday, 29 October 2026 (15:16 IST)

क्या नई कार खरीदने का कोई सही समय होता है?

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Updated: Thu, 29 Oct 2026 (15:16 IST)
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नई कार खरीदना एक बड़ा फैसला होता है। कई लोग त्योहारों के दौरान मिलने वाले ऑफर्स का इंतजार करते हैं, तो कुछ साल के अंत में डिस्काउंट मिलने की उम्मीद रखते हैं। वहीं, कुछ खरीदार नई कार लॉन्च होने के तुरंत बाद उसे खरीदना पसंद करते हैं।
 
लेकिन क्या कार खरीदने का कोई एक सही समय होता है? इसका जवाब आपकी जरूरत, बजट, बाजार में उपलब्ध ऑफर्स और कार की डिलीवरी पर निर्भर करता है। सही समय चुनने से खरीदारी ज्यादा फायदेमंद हो सकती है, लेकिन केवल डिस्काउंट के लिए इंतजार करना हमेशा समझदारी नहीं होती।
 

त्योहारों के दौरान कार खरीदना कितना फायदेमंद है?

भारत में दिवाली, दशहरा और अन्य त्योहारों के दौरान नई कारों की खरीदारी बढ़ जाती है। इस समय कई निर्माता और डीलर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विशेष ऑफर्स पेश करते हैं।
 
इनमें कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, कॉर्पोरेट बेनिफिट्स और चुनिंदा वेरिएंट्स पर अतिरिक्त छूट शामिल हो सकती है।
 
हालांकि, हर मॉडल पर समान ऑफर्स नहीं मिलते। लोकप्रिय कारों या ज्यादा मांग वाले वेरिएंट्स पर डिस्काउंट सीमित हो सकता है।
 
इसलिए त्योहारों के दौरान खरीदारी करते समय केवल ऑफर की राशि नहीं, बल्कि अंतिम ऑन-रोड कीमत भी देखनी चाहिए।
 

क्या साल के अंत में कार खरीदना बेहतर है?

नवंबर और दिसंबर के दौरान कुछ डीलर पुराने मॉडल ईयर का स्टॉक खत्म करने के लिए आकर्षक डिस्काउंट दे सकते हैं। ऐसे समय में नई कार खरीदना उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है जो किसी विशेष मॉडल या वेरिएंट को पहले ही पसंद कर चुके हैं।
 
हालांकि, साल के अंत में खरीदी गई कार का मैन्युफैक्चरिंग ईयर अगले साल की कार से अलग हो सकता है। भविष्य में रीसेल वैल्यू का आकलन करते समय यह अंतर मायने रख सकता है।
 
इसलिए डिस्काउंट के साथ कार की मैन्युफैक्चरिंग डेट और उपलब्ध वेरिएंट की जानकारी भी जरूर जांचें।
 

खरीदने से पहले कीमतों की तुलना क्यों जरूरी है?

कार खरीदने का सही समय तय करने के लिए यह समझना भी जरूरी है कि आपको वास्तव में कितनी अच्छी डील मिल रही है।
 
कई बार आकर्षक डिस्काउंट के बावजूद कार की अंतिम कीमत उम्मीद से ज्यादा हो सकती है। रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और अतिरिक्त एक्सेसरीज जैसे खर्च कुल बजट को प्रभावित करते हैं।
 
ऐसे में ACKO Drive जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपयोगी हो सकते हैं। यहां खरीदार अलग-अलग कारों, वेरिएंट्स, फीचर्स और कीमतों की जानकारी लेकर अपने विकल्पों की तुलना कर सकते हैं।
 
सही मॉडल चुनने के बाद ACKO Drive के जरिए नई कार ऑनलाइन खरीदने की सुविधा भी उपलब्ध है। इससे कार की रिसर्च और खरीदारी एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर की जा सकती है।
 

नई कार लॉन्च होने का इंतजार करना चाहिए?

अगर किसी लोकप्रिय मॉडल का नया वर्जन या फेसलिफ्ट जल्द आने वाला है, तो कुछ खरीदार अपनी खरीदारी टालना पसंद करते हैं।
 
नए मॉडल में डिजाइन, टेक्नोलॉजी या सेफ्टी फीचर्स से जुड़े बदलाव हो सकते हैं। दूसरी ओर, नए मॉडल के आने से मौजूदा वर्जन पर बेहतर ऑफर्स मिलने की संभावना भी बन सकती है।
 
हालांकि, नए मॉडल की कीमत अधिक हो सकती है और शुरुआती दिनों में डिलीवरी के लिए इंतजार भी करना पड़ सकता है।
 
इसलिए फैसला करते समय यह देखें कि नए मॉडल में मिलने वाले बदलाव आपकी जरूरतों के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं।
 

क्या महीने के अंत में बेहतर डील मिल सकती है?

कई डीलर महीने या तिमाही के अंत में अपने बिक्री लक्ष्य पूरे करने की कोशिश करते हैं। ऐसे समय में कुछ उपलब्ध कारों पर अतिरिक्त छूट मिलने की संभावना हो सकती है।
 
लेकिन यह कोई निश्चित नियम नहीं है। ऑफर्स डीलर, मॉडल, स्टॉक और बाजार की मांग पर निर्भर करते हैं।
 
इसलिए केवल महीने के अंत का इंतजार करने के बजाय अलग-अलग समय पर उपलब्ध कीमतों और ऑफर्स की तुलना करना बेहतर होगा।
 

डिलीवरी टाइमलाइन को नजरअंदाज न करें

कार खरीदने का सही समय केवल कीमत से तय नहीं होता। डिलीवरी के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा, यह भी महत्वपूर्ण है।
 
किसी खास वेरिएंट, रंग या ट्रांसमिशन की मांग ज्यादा होने पर उसकी वेटिंग पीरियड लंबी हो सकती है।
 
अगर आपको किसी निश्चित तारीख तक कार चाहिए, तो पहले से बुकिंग करना उपयोगी हो सकता है।
 
खरीदारी से पहले अनुमानित डिलीवरी टाइमलाइन और बुकिंग की शर्तें जरूर समझ लें।
 

आपकी जरूरत सबसे महत्वपूर्ण है

कभी-कभी कार खरीदने का सबसे अच्छा समय वही होता है जब आपको उसकी वास्तव में जरूरत होती है।
 
अगर आपकी मौजूदा कार बार-बार खराब हो रही है या परिवार की जरूरतें बदल गई हैं, तो कुछ महीनों तक डिस्काउंट का इंतजार करना व्यावहारिक नहीं हो सकता।
 
दूसरी ओर, अगर खरीदारी जरूरी नहीं है, तो आप नए लॉन्च, मौसमी ऑफर्स और कीमतों में बदलाव का इंतजार कर सकते हैं।
 

निष्कर्ष

नई कार खरीदने का कोई एक सही समय नहीं होता। त्योहारों, साल के अंत और विशेष ऑफर्स के दौरान अच्छी डील मिलने की संभावना हो सकती है, लेकिन हर स्थिति में ऐसा होना जरूरी नहीं है।
 
सबसे समझदारी भरा तरीका है कि आप अपना बजट तय करें, अलग-अलग कारों की कीमतों की तुलना करें, उपलब्ध ऑफर्स समझें और डिलीवरी टाइमलाइन जांचें।
 
आखिरकार, नई कार खरीदने का सही समय वही है जब आपको अपनी जरूरत के मुताबिक सही कार, सही कीमत और सुविधाजनक डिलीवरी मिल रही हो।
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