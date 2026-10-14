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Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: Wednesday, 14 October 2026 (17:11 IST)

नवरात्रि में Hyundai की कार खरीदने का मौका! Creta से Venue तक पर मिल सकते हैं ऑफर, बुकिंग से पहले जान लें ये बातें

Hyundai Festive Offers
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Wed, 14 Oct 2026 (17:17 IST)
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नवरात्रि और त्योहारी सीजन में नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं तो Hyundai की कारों पर मिलने वाले ऑफर्स आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। कंपनी की Hyundai Creta, Hyundai Venue, Hyundai Aura और Hyundai Grand i10 Nios जैसी कारों पर डीलरशिप के जरिए कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और कॉर्पोरेट ऑफर मिल सकते हैं। हालांकि, किस कार पर कितनी छूट मिलेगी, यह मॉडल, वेरिएंट, शहर और डीलरशिप के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है।
 त्योहारी सीजन में कार कंपनियां बिक्री बढ़ाने के लिए ग्राहकों को कई तरह के ऑफर देती हैं। ऐसे में अगर आप नई कार खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो बुकिंग से पहले अलग-अलग डीलरशिप पर मिलने वाले ऑफर्स की तुलना करके अच्छी बचत कर सकते हैं।

Hyundai Creta, Venue, Aura और Grand i10 Nios खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों को त्योहारी ऑफर्स की जानकारी जरूर लेनी चाहिए। हालांकि, वास्तविक बचत जानने के लिए अपने शहर की डीलरशिप से मौजूदा ऑफर और अंतिम ऑन-रोड कीमत की पुष्टि करना सबसे जरूरी है।

Hyundai की किन कारों पर मिल सकता है फायदा?

1. Hyundai Creta: SUV खरीदने वालों के लिए विकल्प

Hyundai Creta कंपनी की लोकप्रिय SUV में शामिल है। अगर आप परिवार के लिए फीचर्स और आराम वाली SUV खरीदना चाहते हैं, तो इस पर उपलब्ध त्योहारी ऑफर्स की जानकारी ले सकते हैं। डीलरशिप पर कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस या अन्य लाभ की उपलब्धता पूछें।
 
2. Hyundai Venue: कॉम्पैक्ट SUV पर नजर रखें
Hyundai Venue उन ग्राहकों के लिए विकल्प है जो कॉम्पैक्ट SUV खरीदना चाहते हैं। इसकी बुकिंग से पहले संबंधित वेरिएंट पर मिलने वाली छूट, एक्सचेंज बोनस और फाइनेंस ऑफर्स की जानकारी जरूर लें।
3. Hyundai Aura: सेडान खरीदने वालों के लिए
अगर आपका बजट सीमित है और आप सेडान खरीदना चाहते हैं, तो Hyundai Aura पर उपलब्ध ऑफर्स की तुलना करना उपयोगी हो सकता है। कार की कीमत के साथ माइलेज, मेंटेनेंस और इंश्योरेंस खर्च भी ध्यान में रखें।
 
4. Hyundai Grand i10 Nios: हैचबैक पर भी पूछें ऑफर
Hyundai Grand i10 Nios उन लोगों के लिए विकल्प है जो शहर में रोजाना इस्तेमाल के लिए कार खरीदना चाहते हैं। इस मॉडल पर मिलने वाले डिस्काउंट के साथ फाइनेंस विकल्पों की तुलना करके खरीदारी की कुल लागत कम की जा सकती है।

कार खरीदने से पहले इन 5 बातों का रखें ध्यान

त्योहारी ऑफर का फायदा उठाने के लिए केवल डिस्काउंट की रकम देखना पर्याप्त नहीं है। कार की कुल ऑन-रोड कीमत और खरीदारी से जुड़ी शर्तों को समझना भी जरूरी है।
- कैश डिस्काउंट: डीलर से पूछें कि कार की कीमत पर सीधे कितनी छूट मिल रही है।
- एक्सचेंज बोनस: पुरानी कार बदलने पर मिलने वाले बोनस की शर्तें और पुराने वाहन की वास्तविक कीमत अलग-अलग जांचें।
- कॉर्पोरेट ऑफर: पता करें कि आपकी कंपनी या पेशे के आधार पर कोई अतिरिक्त छूट उपलब्ध है या नहीं।
- फाइनेंस और ब्याज दर: कम EMI के साथ कुल ब्याज और लोन की अवधि की भी तुलना करें।
- ऑन-रोड कीमत: एक्स-शोरूम कीमत के अलावा रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और अन्य अनिवार्य खर्च जोड़कर अंतिम कीमत जानें।

Hyundai कार पर मिलने वाली छूट कैसे पता करें?

अगर आप नवरात्रि या त्योहारी सीजन में Hyundai की नई कार खरीदना चाहते हैं, तो इन तरीकों से ऑफर की सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
1. अपने शहर की अधिकृत Hyundai डीलरशिप से संपर्क करें।
2. पसंदीदा कार और वेरिएंट की उपलब्धता पूछें।
3. कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और अन्य ऑफर्स का लिखित विवरण लें।
4. दो या अधिक डीलरशिप से ऑन-रोड कीमत का कोटेशन लेकर तुलना करें।
5. बुकिंग से पहले ऑफर की वैधता, पात्रता और लागू शर्तों की पुष्टि करें।
ध्यान रखें कि सभी ऑफर हर ग्राहक या हर वेरिएंट पर लागू होना जरूरी नहीं है। किसी भी मॉडल पर निश्चित छूट की रकम तभी मानें, जब डीलरशिप इसकी पुष्टि कर दे।

क्या त्योहारी सीजन में कार खरीदना फायदेमंद है?

त्योहारी सीजन में कार खरीदने पर अतिरिक्त छूट या अन्य लाभ मिलने की संभावना रहती है। लेकिन सही सौदा वही है जिसमें आपको अपनी पसंद का मॉडल उचित कीमत पर मिले और फाइनेंस की कुल लागत भी आपके बजट के अनुकूल हो। इसलिए केवल सीमित समय के ऑफर के दबाव में आकर फैसला न करें।
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