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Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: Tuesday, 13 October 2026 (18:18 IST)

Tata की इस कार पर 3 लाख से ज्यादा डिस्काउंट, पुरानी गाड़ियों पर मिल रहा बड़ा फायदा, Harrier EV भी सस्ती

tata curvv
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Tue, 13 Oct 2026 (18:21 IST)
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अगर आप त्योहारों पर इलेक्ट्रिक SUV खरीदने की योजना बना रहे टाटा मोटर्स की ओर से बड़ी छूट दी जा रही है। कंपनी अक्टूबर में अपनी Tata Curvv EV के चुनिंदा मॉडल पर अधिकतम 3.35 लाख रुपए तक का फायदा दे रही है। हालांकि, इस छूट का पूरा लाभ नई SeriesX रेंज पर नहीं, बल्कि पुराने स्टॉक की गाड़ियों पर मिल रहा है। ऐसे में शोरूम जाने से पहले यह जानना जरूरी है कि किस वेरिएंट पर कितनी छूट मिल रही है।
ग्राहक को अपनी चुनी हुई कार के लिए वारंटी की पात्रता, नियम और शर्तें लिखित रूप में जांचनी चाहिए।  देश के अलग-अलग शहरों में यह छूट और कीमत में अंतर हो सकते हैं, इसके लिए आप नजदीकी डीलर से संपर्क करें।
 
पुराने स्टॉक वाली Curvv EV के पात्र वेरिएंट पर 3 लाख रुपए तक का कैश डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके अलावा एक्सचेंज या स्क्रैपेज के तहत 35,000 रुपए तक का अतिरिक्त फायदा मिल सकता है। इस तरह कुल छूट 3.35 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। पुराने बेस Creative वेरिएंट पर 2.5 लाख रुपए का कैश डिस्काउंट है। एक्सचेंज या स्क्रैपेज लाभ जोड़ने पर इस वेरिएंट पर अधिकतम 2.85 लाख रुपए तक का फायदा मिल सकता है। इसके उलट, मौजूदा SeriesX रेंज की Curvv EV खरीदने वालों को अक्टूबर में अधिकतम 65,000 रुपए तक का लाभ मिल रहा है।

Tata Curvv EV पर ₹3.35 लाख की छूट किन गाड़ियों पर?

टाटा मोटर्स ने मई 2026 में Curvv EV की रेंज को SeriesX नाम के तहत दोबारा व्यवस्थित किया था। इसके बाद 45kWh बैटरी वाले मॉडल को बंद कर दिया गया और मौजूदा रेंज में 55kWh बैटरी पैक रखा गया। वर्तमान रेंज में Accomplished X और Empowered X वेरिएंट शामिल हैं। इसके टॉप मॉडल में Dark वर्जन भी मिलता है। इनकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग 17.19 लाख रुपए से 19.39 लाख रुपए के बीच है।
 
मौजूदा SeriesX मॉडल पर ग्राहकों को एक्सचेंज या स्क्रैपेज के तहत 35,000 रुपए तक और लॉयल्टी बेनिफिट के रूप में 30,000 रुपए तक का लाभ मिल सकता है। इन मॉडलों पर 3 लाख रुपए का कैश डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है। इसलिए गाड़ी बुक करने से पहले डीलर से स्पष्ट रूप से पूछें कि संबंधित कार पुरानी प्री-SeriesX रेंज की है या मौजूदा SeriesX मॉडल। केवल ‘3.35 लाख रुपए तक की छूट’ लिखे कोटेशन के आधार पर फैसला न करें।

पुरानी Tata Curvv EV खरीदना कितना फायदेमंद?

पुराना मॉडल होने का मतलब यह नहीं है कि गाड़ी खरीदने लायक नहीं है। प्री-SeriesX Curvv EV में वेरिएंट के अनुसार 45kWh और 55kWh, दोनों बैटरी विकल्प उपलब्ध थे। अगर आपकी ड्राइविंग ज्यादातर शहर के भीतर होती है और रोजाना की दूरी तय रहती है, तो 45kWh बैटरी वाला मॉडल भी आपकी जरूरत पूरी कर सकता है। वहीं, लंबी दूरी के सफर के लिए 55kWh बैटरी वाला विकल्प ज्यादा उपयुक्त हो सकता है। वास्तविक रेंज ड्राइविंग स्टाइल, सड़क, मौसम और एयर कंडीशनिंग के इस्तेमाल पर भी निर्भर करेगी।
 
Curvv EV में कूपे-SUV डिजाइन के साथ V2L और V2V जैसी सुविधाएं मिलती हैं। ऊंचे वेरिएंट में 360-डिग्री कैमरा और महंगे मॉडल में लेवल-2 ADAS जैसे फीचर भी उपलब्ध हैं। हालांकि, खरीदने से पहले संबंधित वेरिएंट में मिलने वाले फीचर्स की पुष्टि करना जरूरी है।
 
टाटा मोटर्स ने 2025 में Curvv EV के लिए हाई-वोल्टेज बैटरी की लाइफटाइम वारंटी का विस्तार भी किया था, जिसमें पात्र मौजूदा ग्राहक भी शामिल थे। इसलिए सिर्फ भारी डिस्काउंट देखकर यह मान लेना सही नहीं होगा कि बैटरी वारंटी में कटौती की गई है। Tata Harrier EV पर भी मिल रहा बड़ा डिस्काउंट अक्टूबर में टाटा की दूसरी इलेक्ट्रिक SUV Harrier EV पर भी आकर्षक ऑफर दिए जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, इसके Fearless+ और Empowered वेरिएंट पर 2.75 लाख रुपए तक का कुल फायदा मिल सकता है।
इस पैकेज में 1 लाख रुपए का इंटरवेंशन ऑफर, एक्सचेंज या स्क्रैपेज के तहत 75,000 रुपए तक और 1 लाख रुपए तक का लॉयल्टी इंसेंटिव शामिल है। Harrier EV के Adventure वेरिएंट पर 2.5 लाख रुपए तक का लाभ बताया गया है। वहीं, Empowered AWD Stealth ACFC वेरिएंट पर अधिकतम फायदा 2.25 लाख रुपए तक है, क्योंकि इस मॉडल पर इंटरवेंशन ऑफर कम है।
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