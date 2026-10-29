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Published By वृजेन्द्रसिंह झाला
Last Updated :नई दिल्ली , Thursday, 29 October 2026 (14:42 IST)

वाराणसी और नागपुर में भाजपा की हार! क्या 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए खतरे की घंटी हैं MLC नतीजे?

MLC Election Result 2029
Published By: वृजेन्द्रसिंह झाला
Updated: Thu, 29 Oct 2026 (14:42 IST)
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BJP MLC Election Defeat: हाल ही में संपन्न हुए चार राज्यों की विधान परिषद (MLC) की सीटों के परिणामों ने भले ही भाजपा को कुल संख्याबल में बढ़त दिलाई हो, लेकिन दो सबसे महत्वपूर्ण सीटों पर मिली हार ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की चिंताएं बढ़ा दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और संघ (RSS) के मुख्यालय व शीर्ष नेताओं के प्रभाव वाले नागपुर में भाजपा को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। यद्यपि यह चुनाव सीमित मतदाता वर्ग (शिक्षक और स्नातक) का था, लेकिन इसके सियासी संदेश काफी गहरे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि भाजपा ने इन नतीजों से समय रहते सबक नहीं लिया, तो 2029 के आम चुनावों की राह उसके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकती है।

वैचारिक और राजनीतिक गढ़ों में सेंध

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 से लगातार प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र वाराणसी में समाजवादी पार्टी (SP) और अन्य प्रत्याशियों का मजबूत प्रदर्शन यह दर्शाता है कि स्थानीय स्तर पर असंतोष और उम्मीदवारों का चयन एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है। दूसरी ओर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गढ़ माने जाने वाले नागपुर में कांग्रेस उम्मीदवार अभिजीत वंजारी की जीत यह स्पष्ट करती है कि आरएसएस और भाजपा के पारंपरिक काडर और मध्यम वर्गीय मतदाताओं के बीच तालमेल में कहीं न कहीं कमी आई है।   ALSO READ: MLC Election Results 2026: यूपी, बिहार में MLC चुनाव परिणामों ने चौंकाया, जानिए कहां किसका पलड़ा भारी?

शिक्षित और युवा वर्ग में बढ़ता असंतोष 

शिक्षक और स्नातक एमएलसी चुनावों के मतदाता आमतौर पर प्रबुद्ध, मध्यम वर्गीय, सरकारी व निजी क्षेत्र के कर्मचारी और युवा होते हैं। इस वर्ग में भाजपा की हार दर्शाती है कि शिक्षित युवाओं के बीच रोजगार के अवसरों की कमी और प्रतियोगी परीक्षाओं में देरी को लेकर नाराजगी है। इसके साथ ही पुरानी पेंशन योजना (OPS) और शिक्षकों की सेवा शर्तों व मानदेय से जुड़े लंबित मामले भी इस हार का कारण हो सकते हैं। राज्य सरकार और स्थानीय स्तर के प्रशासन के खिलाफ एंटी-इनकम्बेंसी का सीधा प्रभाव भी इन परिणामों पर साफ नजर आ रहा है। 

क्या जेन-जी आंदोलन का भी रहा असर?

हाल ही हुए जेन-जी (Gen-Z) आंदोलन को भी हलके में नहीं देखना चाहिए। दरअसल, जेन-जी पीढ़ी का बहुत बड़ा वर्ग इस समय ग्रेजुएट है, जो कि इन चुनावों में वोट का अधिकार रखता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि इन चुनावों में 'जेन-जी' और युवा आंदोलन का स्पष्ट और रणनीतिक असर देखा गया है। हालांकि MLC स्नातक (Graduate) और शिक्षक (Teacher) सीटों के लिए मतदाता पात्रता के कुछ तकनीकी नियम (जैसे डिग्री पूरी करने का समय) आदि होते हैं, फिर भी युवाओं और शिक्षित वर्ग के मुद्दों ने इन नतीजों को कुछ तो प्रभावित किया ही है। दरअसल, जेन-जी और शिक्षित युवा मतदाता पारंपरिक जातिगत और धार्मिक समीकरणों के बजाय ठोस मुद्दों पर मतदान कर रहे हैं।

2029 के लिए भाजपा को क्यों चौकन्ना होना चाहिए?

यह परिणाम दर्शा रहे हैं कि भाजपा को 2029 के चुनाव के लिए अभी से चौकन्ना हो जाना चाहिए। दरअसल, भाजपा की चुनावी सफलताओं का मुख्य आधार शहरी, शिक्षित और मध्यम वर्ग रहा है। यदि यह वर्ग असंतुष्ट होता है, तो इसका असर आम चुनावों में हवा के रुख पर पड़ सकता है। वाराणसी में सपा और नागपुर में कांग्रेस की जीत यह साबित करती है कि यदि विपक्ष सही प्रत्याशी और सटीक स्थानीय रणनीति के साथ उतरे, तो भाजपा के मजबूत से मजबूत किले को भी भेदा जा सकता है। 
 
एमएलसी चुनाव परिणाम 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के लिए यह आत्ममंथन का समय है। यदि पार्टी ने स्थानीय मुद्दों को सुलझाने, शिक्षित और मध्यम वर्ग के असंतोष को दूर करने तथा अपने काडर में नई ऊर्जा फूंकने की दिशा में काम नहीं किया, तो 2029 की राह में उसे बड़ी राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
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