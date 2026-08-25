Bajaj Pulsar 125 और Pulsar 150 का नया अवतार लॉन्च, ₹92,990 से शुरू कीमत, मिलेंगे Ride Modes, TFT डिस्प्ले और Google Maps

बजाज ऑटो ने भारतीय बाजार में अपनी लोकप्रिय Pulsar 125 और Pulsar 150 मोटरसाइकिलों के नए मॉडल पेश किए हैं। कंपनी ने दोनों बाइक्स में अपग्रेडेड इंजन, नया हार्डवेयर और कई नए फीचर्स जोड़े हैं। Bajaj Pulsar 125 की शुरुआती कीमत ₹92,990, जबकि Pulsar 150 की कीमत ₹1,15,233 से शुरू होती है। ये सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं।

नई Pulsar सीरीज को सिर्फ रोजमर्रा के आवागमन वाली बाइक के तौर पर नहीं, बल्कि ज्यादा प्रीमियम फीचर्स वाली मोटरसाइकिल के रूप में पेश किया गया है। चुनिंदा वेरिएंट में Ride Modes, Crawl Tech, Monoshock Suspension और Google Maps Navigation के साथ 5-इंच TFT डिस्प्ले जैसे फीचर्स दिए गए हैं। खास बात यह है कि इनमें से कई फीचर्स अब कम कीमत वाली मोटरसाइकिलों में भी तेजी से देखने को मिल रहे हैं।

Bajaj Pulsar 125 और Pulsar 150: कीमत और वेरिएंट

Pulsar 125 को चार वेरिएंट में पेश किया गया है। इसके बेस वर्जन की कीमत ₹92,990 है, जबकि Premium Split Seat वेरिएंट की कीमत ₹1,04,318 तक जाती है। इसके STD Single Seat वेरिएंट की कीमत ₹99,291 और STD Split Seat की कीमत ₹1,00,288 है। वहीं Pulsar 150 तीन वेरिएंट में उपलब्ध है। इसके Single Disc मॉडल की कीमत ₹1,15,233 है। इसके अलावा Twin Disc Single Seat की कीमत ₹1,22,184 और Twin Disc Split Seat की कीमत ₹1,23,187 है।

नए इंजन में लो-RPM परफॉर्मेंस पर फोकस

नई Pulsar 125 में 11.7bhp की पावर मिलती है, जबकि Pulsar 150 में 13.6bhp का आउटपुट मिलता है। बजाज के मुताबिक, दोनों मोटरसाइकिलें 3,000rpm और उससे ऊपर अपने पीक पावर का करीब 85 प्रतिशत उपलब्ध कराती हैं। कंपनी ने गियरबॉक्स में भी बदलाव किया है, जिससे कम स्पीड पर बाइक की राइडिंग क्षमता बेहतर हो सके। मोटरसाइकिलों में डीप गियर बेवल्स दिए गए हैं, जिनसे बार-बार क्लच का इस्तेमाल करने की जरूरत कम होने का दावा किया गया है। शहरी ट्रैफिक में यह बदलाव खास तौर पर उपयोगी हो सकता है, क्योंकि यहां अधिकतम पावर के बजाय कम स्पीड पर बेहतर कंट्रोल और स्मूथ राइडिंग ज्यादा महत्वपूर्ण होती है।

Crawl Tech से ट्रैफिक में आसान होगी राइडिंग

नई Pulsar का एक प्रमुख फीचर Crawl Tech है। यह फीचर बाइक को बहुत कम स्पीड पर चलाने में मदद करता है, जिससे राइडर को बार-बार थ्रॉटल दबाने की जरूरत कम पड़ती है। बजाज का दावा है कि Crawl Tech क्लच और थ्रॉटल इनपुट को आसान बनाता है और धीमे ट्रैफिक में बाइक के बंद पड़ने यानी stall होने के जोखिम को कम करता है।

किफायती Pulsar में अब ज्यादा टेक्नोलॉजी

Pulsar 125 के चुनिंदा मॉडल में Road, Rain और Sport तीन राइडिंग मोड दिए गए हैं। Pulsar 150 की पूरी रेंज में ये राइडिंग मोड उपलब्ध हैं। ऊपरी वेरिएंट में 5-इंच TFT डिस्प्ले और Google Maps Navigation के साथ LED इंडिकेटर्स, Hazard Lamps और Integrated Starter Generator (ISG) जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।

वहीं बेस Pulsar 125 में कलर LCD, LED हेडलैंप, Monoshock Suspension और Crawl Tech दिया गया है। हालांकि इस वेरिएंट में Ride Modes और TFT डिस्प्ले नहीं मिलता। दोनों मोटरसाइकिलों में अब Monoshock Rear Suspension दिया गया है। इसके अलावा USB Type-C चार्जिंग पोर्ट भी मिलता है।

ज्यादा प्रीमियम बनाने की कोशिश

नई Pulsar 125 और Pulsar 150 के जरिए बजाज ने टेक्नोलॉजी और फीचर्स के दम पर इन मोटरसाइकिलों को पहले से ज्यादा प्रीमियम बनाने की कोशिश की है। बेस वेरिएंट अपेक्षाकृत सरल रखे गए हैं, जबकि महंगे वेरिएंट में ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो पहले ज्यादा कीमत वाली मोटरसाइकिलों तक सीमित हुआ करते थे। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये नए फीचर्स राइडिंग एक्सपीरियंस को कितना बेहतर बनाते हैं और अतिरिक्त कीमत के मुकाबले ग्राहकों के लिए कितने फायदेमंद साबित होते हैं।