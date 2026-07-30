28 करोड़ कैश और 15 किलो सोना बरामद: पूर्व बस ड्राइवर के घर छापे में पुलिस भी रह गई दंग

पूर्व बस ड्राइवर के घर से निकला 28 करोड़ का कैश और 15 किलो सोना, नोट गिनने में 5 मशीनें भी पड़ गईं कम

5 मशीनों से गिने नोट

रकम इतनी ज्यादा थी कि उसे हाथों से गिनना को संभव नहीं था। इसके बाद पुलिस ने नोट गिनने वाली 5 मशीनें मंगवाईं। नोट इतने ज्यादा थे कि मशीनें भी जवाब दे गईं। कई घंटों की मशक्कत के बाद इस काले धन की गिनती की जा सकी। इस धन कुबेर का नाम मीनार मंडल है, जो पहले सरकारी बस का ड्राइवर हुआ करता था, हालांकि आजकल रेत माफिया बन गया है।

5 बड़े बक्सों में सामान ले गई पुलिस

अधिकारियों ने बताया कि कई थैलों में भरी यह नकदी 28 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। मीनार मंडल का बीरभूम के पत्थर खनन व्यवसाय में बड़ा कारोबार है। उसे सीएम शुभंदु ने 'बालू माफिया' संचालक कहा है।