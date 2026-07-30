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Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Modified: बीरभूम , Thursday, 30 July 2026 (10:48 IST)

28 करोड़ कैश और 15 किलो सोना बरामद: पूर्व बस ड्राइवर के घर छापे में पुलिस भी रह गई दंग

money seized from ex bus driver house Photo : AI Generated
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Thu, 30 Jul 2026 (11:02 IST)
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पूर्व बस ड्राइवर के घर से निकला 28 करोड़ का कैश और 15 किलो सोना, नोट गिनने में 5 मशीनें भी पड़ गईं कम
पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में पुलिस ने एक पूर्व सरकारी बस ड्राइवर मीनार मंडल के घर छापा मारकर उसके पास से 28 करोड़ से ज्यादा का कैश और 15 किलो सोना बरामद किया। घर में नोटों से भरी बोरियां देख पुलिस कर्मी भी हैरान रह गए। ALSO READ: अमित शाह को जाना होगा, छात्रों पर चलवाईं गोलियां, गृह मंत्री को हटाए सरकार, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले राहुल गांधी
 

5 मशीनों से गिने नोट

रकम इतनी ज्यादा थी कि उसे हाथों से गिनना को संभव नहीं था। इसके बाद पुलिस ने नोट गिनने वाली 5 मशीनें मंगवाईं। नोट इतने ज्यादा थे कि मशीनें भी जवाब दे गईं। कई घंटों की मशक्कत के बाद इस काले धन की गिनती की जा सकी। इस धन कुबेर का नाम मीनार मंडल है, जो पहले सरकारी बस का ड्राइवर हुआ करता था, हालांकि आजकल रेत माफिया बन गया है।
 

5 बड़े बक्सों में सामान ले गई पुलिस

पुलिस को उसके घर ने मिले नकदी और सोने को ले जाने के लिए लोहे के 5 बड़े बक्शे मंगवाने पड़े। उसमें भरकर ये रकम और सोना पुलिस अपने साथ ले गई। पूर्व ड्राइवर मीनार मंडल उर्फ टुल्लू मंडल उर्फ ​​मोहम्मद नजीबुद्दीन का देवचा गांव स्थित दो मंजिला मकान है। इसी मकान पर पुलिस छापेमारी करने पहुंची थी। उसके घर से एक-एक किलो वजन की सोने की 14 छड़ें और 100-100 ग्राम के सोने के 10 बिस्कुट बरामद हुए। जब्त सोने की वर्तमान कीमत लगभग 21.5 करोड़ रुपए हैं। ALSO READ: दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा, प्रदर्शनकारी को गोली लगने का दावा गलत, मेडिकल रिपोर्ट में नहीं मिले सबूत
 
अधिकारियों ने बताया कि कई थैलों में भरी यह नकदी 28 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। मीनार मंडल का बीरभूम के पत्थर खनन व्यवसाय में बड़ा कारोबार है। उसे सीएम शुभंदु ने 'बालू माफिया' संचालक कहा है।
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