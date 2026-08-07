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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Friday, 7 August 2026 (12:27 IST)

80वां स्वतंत्रता दिवस 2026: 9 अगस्त क्यों है भारत के इतिहास का सबसे अहम दिन? जानिए भारत छोड़ो आंदोलन की कहानी

History of Quit India Movement : Mahatma Gandhi, the Red Fort, and the Tricolour flag in the picture.
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Fri, 7 Aug 2026 (12:27 IST)
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Quit India Movement: 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी का सूर्य उदित हुआ, लेकिन इस स्वतंत्रता के पीछे वर्षों का कठोर संघर्ष छिपा था। इसी दीर्घकालिक संग्राम में 9 अगस्त 1942 का दिन ब्रिटिश हुकूमत के ताबूत में अंतिम कील साबित हुआ, जब महात्मा गांधी के आह्वान पर देश भर में 'भारत छोड़ो आंदोलन' (Quit India Movement) का आगाज़ हुआ।
 

1. पृष्ठभूमि: क्यों शुरू हुआ यह आंदोलन?

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की सहमति के बिना ही भारत को युद्ध में झोंक दिया था। इससे भारतीय जनमानस और शीर्ष नेताओं में तीव्र असंतोष पनपा। जब ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं की स्वायत्तता संबंधी माँगों को खारिज कर दिया, तब महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ी शासन से पूर्ण मुक्ति के लिए अंतिम और निर्णायक युद्ध का निश्चय किया।

2. ऐतिहासिक घटनाक्रम: प्रस्ताव और 'करो या मरो' का आह्वान

8 अगस्त 1942 (मुंबई): बॉम्बे (मुंबई) के गोवालिया टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के अधिवेशन में ऐतिहासिक 'भारत छोड़ो प्रस्ताव' पारित किया गया।
महात्मा गांधी का संदेश: इसी मंच से बापू ने लगभग 70 मिनट का प्रभावशाली भाषण दिया और देशवासियों को 'करो या मरो' का अमर मंत्र दिया- अर्थात् या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या इस प्रयास में अपने प्राणों की आहुति दे देंगे।
 

3. ब्रिटिश सरकार की दमनकारी कार्रवाई और 'ऑपरेशन ज़ीरो ऑवर'

9 अगस्त 1942 की भोर: आंदोलन को अंकुरित होने से पहले ही कुचलने के लिए ब्रिटिश प्रशासन ने 'ऑपरेशन ज़ीरो ऑवर' चलाया।
प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी: महात्मा गांधी को पुणे के आगा खां महल में नज़रबंद किया गया, जबकि कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर दुर्ग में कैद कर दिया गया।
संस्था पर प्रतिबंध: ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को अवैध संस्था घोषित कर दिया, सभी जुलूसों पर रोक लगा दी और देश भर में हो रहे विरोध के लिए गांधी जी को जिम्मेदार ठहराया।

4. जन-नेतृत्व का अभ्युदय और उग्र प्रदर्शन

शीर्ष नेतृत्व की गिरफ्तारी के बावजूद आंदोलन थमा नहीं, बल्कि जनता ने स्वयं इसकी बागडोर संभाल ली:
स्वतःस्फूर्त भागीदारी: छात्रों, मजदूरों, किसानों और आम नागरिकों ने बिना किसी केंद्रीय मार्गदर्शन के देशव्यापी हड़तालें और प्रदर्शन आयोजित किए।
जन-आक्रोश का विस्फोट: दमनकारी लाठी-गोली की नीति के जवाब में जनाक्रोश हिंसक रूप में भी बदला। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी तंत्र को निशाना बनाया- लगभग 250 रेलवे स्टेशन, 150 पुलिस थाने और 500 डाकघर क्षतिग्रस्त किए गए।
महिला शक्ति की मिसाल: स्वतंत्रता सेनानी अरुणा आसफ अली ने 9 अगस्त को पुलिस मुस्तैदी के बीच गोवालिया टैंक मैदान में निडर होकर तिरंगा फहराया। उन्हें इस अदम्य साहस के लिए 'अगस्त क्रांति की ग्रैंड ओल्ड लेडी' की उपाधि दी गई।

5. आंदोलन के परिणाम और स्वतंत्रता का मार्ग

भारी क्षति और जनसमर्पण: सरकारी आँकड़ों के अनुसार 940 लोग शहीद हुए और 1,630 घायल हुए, जबकि वर्ष के अंत तक 60,000 से अधिक गिरफ्तारियाँ हुईं। अनधिकृत आँकड़ों के अनुसार इस संग्राम में 10,000 से अधिक लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया।
अंग्रेज़ों की विवशता: इस आंदोलन ने ब्रिटिश हुकूमत को यह स्पष्ट संकेत दे दिया कि भारतीय जनता को अब अधिक समय तक ग़ुलाम बनाए रखना असंभव है। इसी जनाक्रोश के दबाव में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू हुई, जो अंततः लॉर्ड माउंटबेटन के वायसराय काल में 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के रूप में परिणत हुई।
 

6. एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य: 14-15 अगस्त 1947 का समय

जहाँ एक ओर 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को नई दिल्ली में पं. जवाहरलाल नेहरू के ऐतिहासिक भाषण के साथ आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, वहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस उत्सव से दूर थे। वे उस समय बंगाल के नोआखाली में सांप्रदायिक हिंसा को रोकने और शांति स्थापित करने के लिए अनशन पर बैठे हुए थे।
 

निष्कर्ष: 'अगस्त क्रांति दिवस' का संदेश

प्रतिवर्ष 9 अगस्त को संपूर्ण देश 'अगस्त क्रांति दिवस' के रूप में मनाता है। यह दिन भारत के अदम्य साहस, अभूतपूर्व राष्ट्रवाद और उन अनगिनत अमर शहीदों के प्रति हमारी असीम श्रद्धा का प्रतीक है, जिनकी बदौलत आज हम एक स्वतंत्र राष्ट्र में साँस ले रहे हैं।
 
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