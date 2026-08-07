20 जुलाई को कहां थे भागवत? RSS के Gen-Z संवाद पर CJP प्रमुख दीपके का हमला, बोले- अब बहुत देर हो गई!

RSS chief Mohan Bhagwat Gen-Z card: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक मोहन भागवत द्वारा जनरेशन जेड (Gen-Z) के युवाओं के साथ संवाद की पहल पर सेंटर फॉर जस्टिस एंड पीस (CJP) के राष्ट्रीय संयोजक अभिजीत दीपके ने कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने भागवत के इस कदम को महज एक 'देर से उठाया गया राजनीतिक कदम' करार देते हुए तंज कसा कि संघ को युवाओं की याद तब आई जब जंतर-मंतर पर युवाओं के आंदोलन ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया।

20 जुलाई को कहां थे मोहन भागवत?

CJP का रोडमैप : संस्थागत जवाबदेही और सुधारों पर जोर

अभिजीत दीपके ने स्पष्ट किया कि उनका संगठन युवाओं की आवाज बनकर बुनियादी और संस्थागत सुधारों के लिए संघर्ष जारी रखेगा। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख मुद्दों को उठाया:

कार्रवाई का डर नहीं, हम बहुत कुछ सह चुके

संघ प्रमुख का रुख और केंद्र सरकार में हलचल

जंतर-मंतर पर युवाओं के भारी विरोध प्रदर्शन के बाद संघ और सरकार के भीतर स्पष्ट रूप से बेचैनी देखी जा रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जनरेशन जेड और जनरेशन अल्फा के रुख को स्वीकार करते हुए कहा कि आज के युवाओं के लिए विरोध प्रदर्शन संवाद का ही एक तरीका है। उन्होंने माना कि युवाओं की शिकायतें जायज हैं और वे तर्कसंगत जवाब चाहते हैं। भागवत ने यहां तक कहा कि 'Gen-Z हमारी पीढ़ी की तुलना में अधिक ईमानदार है।'

युवाओं के आक्रोश को भांपते हुए प्रधानमंत्री मोदी के हालिया वीडियो के बाद केंद्र सरकार में हलचल तेज हो गई है। पिछले 10 दिनों में विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और सरकारी विभागों ने युवाओं से जुड़ने के लिए छोटे, एडिटेड रील्स और क्लिप्स की बाढ़ ला दी है। यहां तक कि विदेश मंत्रालय ने भी आधिकारिक तौर पर स्नैपचैट (Snapchat) से जुड़ने का फैसला किया है।