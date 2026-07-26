RSS प्रमुख मोहन भागवत का गुजरात दौरा, 2 दिन के प्रवास में संगठनात्मक कार्यक्रमों में होंगे शामिल

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक डॉ। मोहन भागवत आगामी 28 और 29 जुलाई को दो दिवसीय गुजरात दौरे पर आएंगे। अपने दौरे के दौरान वह संघ के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे और संगठनात्मक मुद्दों को लेकर महत्वपूर्ण बैठकें करेंगे। मिली जानकारी के अनुसार, मोहन भागवत गुजरात दौरे के दौरान RSS के वरिष्ठ पदाधिकारियों और स्वयंसेवकों के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों में संगठन के विस्तार, सामाजिक समरसता और आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा होने की संभावना है।

संघ की गतिविधियों की करेंगे समीक्षा

मोहन भागवत गुजरात में संघ परिवार द्वारा संचालित विभिन्न सामाजिक, सेवा और वैचारिक गतिविधियों की भी समीक्षा करेंगे। इसके अलावा आगामी कार्यक्रमों और संगठनात्मक योजनाओं को लेकर पदाधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा।

राजनीतिक और सामाजिक हलकों में उत्सुकता

RSS के सरसंघचालक के गुजरात दौरे को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में भी काफी उत्सुकता है। उनके दौरे के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख लोगों से मुलाकात होने की संभावना भी जताई जा रही है। मोहन भागवत के दौरे को देखते हुए कार्यक्रम स्थलों पर आवश्यक व्यवस्थाएं और सुरक्षा संबंधी तैयारियां की जा रही हैं। संगठनात्मक दृष्टि से RSS प्रमुख का यह गुजरात दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।