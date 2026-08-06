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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Thursday, 6 August 2026 (17:32 IST)

15 अगस्त सिर्फ भारत का नहीं! जानिए किन 5 देशों का भी इसी दिन है स्वतंत्रता दिवस

independence day 15 august 5 countries
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Thu, 6 Aug 2026 (17:38 IST)
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countries who celebrate independence day on 15 august: जब भी 15 अगस्त की तारीख आती है, हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लाल किले की प्राचीर, फिज़ाओं में तैरता 'जन-गण-मन' और हवा में लहराता तिरंगा- यह दृश्य हमारे जहन में बस जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 15 अगस्त की यह तारीख सिर्फ भारत की किस्मत की नहीं, बल्कि दुनिया के 5 अन्य मुल्कों के इतिहास का भी सबसे बड़ा पन्ना है? यह एक ऐसा ऐतिहासिक संयोग है, जो इन देशों को एक धागे में पिरोता है। आइए जानते हैं कि कौन से हैं वे देश जो 15 अगस्त को ही मनाते हैं अपना स्वतंत्रता या राष्ट्रीय दिवस।
 
  • दक्षिण कोरिया (South Korea) और उत्तर कोरिया (North Korea) (जापान से 1945 में आजादी)
  • बहरीन (Bahrain) (ब्रिटेन से 1971 में आजादी)
  • कांगो गणराज्य (Republic of the Congo) (फ्रांस से 1960 में आजादी)
  • लिकटेंस्टीन (Liechtenstein) (जर्मनी से 1866 में आजादी)

1. दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया: जापानी गुलामी से 'रोशनी' की ओर (15 अगस्त 1945)

  • द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में 15 अगस्त 1945 को जब जापान ने घुटने टेके, तो कोरियाई प्रायद्वीप को 35 साल लंबी जापानी गुलामी से मुक्ति मिली।
  • दोनों कोरियाई देश इस ऐतिहासिक दिन को 'ग्वंगबोकज्योल' (Gwangbokjeol) के रूप में मनाते हैं, जिसका बेहद खूबसूरत अर्थ है- "रोशनी की वापसी का दिन"\। हालांकि, वक्त के थपेड़ों ने बाद में इस क्षेत्र को उत्तर और दक्षिण कोरिया में विभाजित कर दिया, लेकिन 15 अगस्त का महत्व दोनों ही देशों के लिए आज भी उतना ही खास है।
 

2. कांगो गणराज्य: अफ्रीकी महाद्वीप पर उगा आजादी का सूरज (15 अगस्त 1960)

  • अफ्रीका महाद्वीप का दिल कहे जाने वाले कांगो गणराज्य (Republic of the Congo) ने 15 अगस्त 1960 के दिन फ्रांसीसी हुकूमत की जंजीरों को तोड़ा था।
  • फ्रांस से पूरी तरह संप्रभुता हासिल करने के बाद, कांगो के लोग इस दिन को अपने आत्म-सम्मान और राष्ट्रीय गौरव के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर पूरा देश भव्य परेडों और रंग-बिरंगे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जश्न में डूब जाता है।

3. बहरीन: जब खाड़ी के इस द्वीप से खत्म हुआ ब्रिटिश राज (15 अगस्त 1971)

  • फारस की खाड़ी में बसा खूबसूरत द्वीप देश बहरीन 15 अगस्त 1971 को ब्रिटिश साम्राज्य के शिकंजे से आजाद हुआ था।
  • ब्रिटिश सेना के हटने के बाद बहरीन एक आजाद मुल्क बना। दिलचस्प बात यह है कि बहरीन अपना औपचारिक 'राष्ट्रीय दिवस' 16 दिसंबर को (अपने शासक के सिंहासनारूढ़ होने की याद में) मनाता है, लेकिन 15 अगस्त वह ऐतिहासिक तारीख है जिसने उसे आजादी का स्वाद चखाया था।

4. लिकटेंस्टीन: यूरोप के इस छोटे से देश में जश्न का दोगुना कारण (15 अगस्त 1866)

  • यूरोप की वादियों में बसा बेहद शांत और छोटा सा देश 'लिकटेंस्टीन' 15 अगस्त 1866 को जर्मन परिसंघ से मुक्त हुआ था।
  • आगे चलकर 1940 में इस देश ने 15 अगस्त को ही आधिकारिक तौर पर अपना राष्ट्रीय दिवस घोषित किया, क्योंकि इसी दिन यहाँ के प्रिंस फ्रांसिस जोसेफ द्वितीय का जन्मदिन भी होता था। आज भी इस दिन पूरे देश में भव्य आतिशबाजी, राष्ट्रीय परेड और शाही महलों के प्रांगण में उत्सव का माहौल रहता है।
तो अगली बार जब आप 15 अगस्त को भारत की आजादी का जश्न मनाएं, तो याद रखिएगा कि दुनिया के नक्शे पर कई और भी ऐसे कोने हैं जहाँ इसी तारीख को आजादी की रोशनी बिखरी थी!
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