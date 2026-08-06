Share Market : शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन हरे निशान में बंद, सेंसेक्स 374 अंक चढ़ा, निफ्टी 24,600 के पार

वैश्विक बाजारों से मिले-जुले संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 373 अंक से अधिक की बढ़त के साथ 78,954 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 24,600 के ऊपर टिकने में सफल रहा। हालांकि, सेक्टोरल प्रदर्शन मिला-जुला रहा और आईटी, ऑटो, मेटल, रियल्टी तथा मीडिया शेयरों में दबाव देखने को मिला।

सेंसेक्स 373 अंक चढ़ा

कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 373.76 अंक यानी 0.48 फीसदी की बढ़त के साथ 78,954.76 अंक पर बंद हुआ। वहीं, एनएसई निफ्टी50 11.35 अंक यानी 0.05 फीसदी की मामूली तेजी के साथ 24,636.00 अंक पर पहुंच गया। इससे पहले घरेलू शेयर बाजार में मंगलवार की गिरावट से पहले लगातार चार कारोबारी सत्रों में तेजी दर्ज की गई थी। गुरुवार की बढ़त के साथ बाजार ने एक बार फिर सकारात्मक रुख कायम किया।

मिडकैप में गिरावट, स्मॉलकैप में तेजी

व्यापक बाजार की बात करें तो निफ्टी मिडकैप इंडेक्स 0.44 फीसदी फिसल गया, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स 0.48 फीसदी की बढ़त के साथ बंद हुआ। इससे संकेत मिलता है कि गुरुवार के कारोबार में बड़े शेयरों में खरीदारी का रुझान मजबूत रहा, जबकि मिडकैप शेयरों पर दबाव देखने को मिला।