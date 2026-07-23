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Published By चेतन गौड़
Last Modified: मुंबई , Thursday, 23 July 2026 (18:27 IST)

Share Bazaar में चौथे दिन भी गिरावट, Sensex 364 अंक लुढ़का, Nifty भी 24000 के नीचे

Indian stock market fell for fourth consecutive day on Thursday
Published By: चेतन गौड़
Updated: Thu, 23 Jul 2026 (19:02 IST)
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Share Market Update News : पश्चिम एशिया में जारी संकट और कच्चे तेल की कीमत में तेजी के असर से गुरुवार को यानी आज भारतीय शेयर बाजार में लगातार चौथे दिन गिरावट आई। कारोबार के अंत में बीएसई का सेंसेक्‍स 363.66 अंक या 0.47 प्रतिशत लुढ़ककर 76391.39 के स्‍तर पर आ गया, जबकि एनएसई का निफ्टी 126.65 अंक या 0.53 प्रतिशत टूटकर 23869.60 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान अडाणी पोर्ट्स और बजाज फाइनेंस में सबसे ज्यादा गिरावट आई।
 
पश्चिम एशिया में जारी संकट और कच्चे तेल की कीमत में तेजी के असर से गुरुवार को यानी आज भारतीय शेयर बाजार में लगातार चौथे दिन गिरावट आई। कारोबार के अंत में बीएसई का सेंसेक्‍स 363.66 अंक या 0.47 प्रतिशत लुढ़ककर 76391.39 के स्‍तर पर आ गया, जबकि एनएसई का निफ्टी 126.65 अंक या 0.53 प्रतिशत टूटकर 23869.60 पर बंद हुआ।
कारोबार के दौरान अडाणी पोर्ट्स और बजाज फाइनेंस में सबसे ज्यादा गिरावट आई। निफ्टी मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स में 1-1 प्रतिशत की गिरावट आई। इसके अलावा बजाज फाइनेंस, इंडिगो, एक्सिस बैंक, रिलायंस, टाटा स्टील, एसबीआई, एशियन पेंट्स, मारुति में भी 1 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई।

कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और वैश्विक जोखिमों के कारण भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर होकर 96.54 रुपए के स्तर पर आ गया। इस बीच ब्रेंट क्रूड 4.35 फीसदी तेजी के साथ 98.16 डॉलर प्रति बैरल पर रहा। एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कोस्पी (KOSPI) 4.22 फीसदी और हांगकांग का हैंगसेंग 1.16 फीसदी की बढ़त के साथ बंद हुए।
इससे पहले यानी बुधवार को भारतीय शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन गिरावट दर्ज की गई। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 715.06 अंक यानी 0.92 प्रतिशत लुढ़ककर 76755.05 अंक पर बंद हुआ, कारोबार के दौरान एक समय यह 828.92 अंक लुढ़ककर 76641.19 अंक पर आ गया था। इसी तरह एनएसई निफ्टी 191.45 अंक यानी 0.79 प्रतिशत टूटकर 23996.25 अंक पर आ गया।
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