शेयर बाजार में हाहाकार: अमेरिका-ईरान युद्ध से सेंसेक्स 500 अंक से ज्यादा टूटा, कच्चा तेल 90 डॉलर के पार

शुरुआती कारोबार में BSE का सेंसेक्स 500 अंकों से ज्यादा गिरकर खुला। 0.7 फीसदी गिरकर 77,591 के निचले स्तर पर आ गया। निफ्टी 50 भी 144 अंक टूटकर 24,190 के स्तर पर खुला।

इन सेक्टर्स में दिखा सबसे ज्यादा दबाव

बाजार में सबसे ज्यादा नुकसान बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के शेयर को हुआ। एसबीआई, यश बैंक आदि कंपनियों के अच्छे रिजल्ट के बाद भी निफ्टी बैंक इंडेक्स में 2 फीसदी से ज्यादा की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। HDFC, Axis, यश बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के शेयरों में भारी गिरावट आई। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स भी 1 फीसदी से ज्यादा नीचे फिसल गया।

कच्चा तेल 90 डॉलर प्रति बैरल पार

अंतरराष्‍ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में तेजी। ब्रेट क्रूड के दाम 90.20 डॉलर प्रति बैरल हुए। WTI क्रूड 84.35 डॉलर प्रति बैरल पर जा पहुंचा। इंडियन बास्केट में भी क्रूड की कीमत 81.42 डॉलर प्रति बैरल हुई।