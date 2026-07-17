Share Bazaar में बंपर उछाल, Sensex 965 अंक उछला, Nifty भी 24300 के पार

Share Market Update News : भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार को यानी आज रिकॉर्ड बढ़त के साथ बंद हुआ। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 964.58 अंक यानी 1.25 फीसदी की भारी बढ़त के साथ 78151.45 के स्तर पर बंद हुआ, वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी भी 261.55 अंक यानी 1.09 फीसदी चढ़कर 24334.30 के स्तर पर आ गया। आज की तेजी में सबसे बड़ा योगदान बैंकिंग शेयरों का रहा। बाजार में सबसे ज्यादा खरीदारी आईटी, बैंकिंग और ऑटो शेयरों में देखने को मिली। आईटी और बैंकिंग के अलावा, Nifty Auto और Nifty Realty इंडेक्स में 1.27 प्रतिशत की बढ़त रही।

आज की तेजी में सबसे बड़ा योगदान बैंकिंग शेयरों का रहा। बाजार में सबसे ज्यादा खरीदारी आईटी, बैंकिंग और ऑटो शेयरों में देखने को मिली। आईटी और बैंकिंग के अलावा, Nifty Auto और Nifty Realty इंडेक्स में 1.27 प्रतिशत की बढ़त रही। शुक्रवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूती के साथ बंद हुआ। सन फार्मा, ट्रेंट, भारती एयरटेल और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयरों में आज बिकवाली का दबाव देखा गया।





इससे पहले यानी गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार भारी उतार-चढ़ाव के बाद लगभग सपाट स्तर पर बंद हुए। कारोबार के अंत में बीएसई का सेंसेक्स मात्र 1.44 अंक की मामूली बढ़त के साथ 77186.87 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि एनएसई का निफ्टी भी सीमित दायरे में कारोबार करने के बाद 5.75 अंक या 0.02 प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ 24072.75 के स्तर पर रहा।