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Share Bazaar में बंपर उछाल, Sensex 965 अंक उछला, Nifty भी 24300 के पार
Share Market Update News : भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार को यानी आज रिकॉर्ड बढ़त के साथ बंद हुआ। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 964.58 अंक यानी 1.25 फीसदी की भारी बढ़त के साथ 78151.45 के स्तर पर बंद हुआ, वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी भी 261.55 अंक यानी 1.09 फीसदी चढ़कर 24334.30 के स्तर पर आ गया। आज की तेजी में सबसे बड़ा योगदान बैंकिंग शेयरों का रहा। बाजार में सबसे ज्यादा खरीदारी आईटी, बैंकिंग और ऑटो शेयरों में देखने को मिली। आईटी और बैंकिंग के अलावा, Nifty Auto और Nifty Realty इंडेक्स में 1.27 प्रतिशत की बढ़त रही।
भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार को यानी आज रिकॉर्ड बढ़त के साथ बंद हुआ। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 964.58 अंक यानी 1.25 फीसदी की भारी बढ़त के साथ 78151.45 के स्तर पर बंद हुआ, वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी भी 261.55 अंक यानी 1.09 फीसदी चढ़कर 24334.30 के स्तर पर आ गया।
आज की तेजी में सबसे बड़ा योगदान बैंकिंग शेयरों का रहा। बाजार में सबसे ज्यादा खरीदारी आईटी, बैंकिंग और ऑटो शेयरों में देखने को मिली। आईटी और बैंकिंग के अलावा, Nifty Auto और Nifty Realty इंडेक्स में 1.27 प्रतिशत की बढ़त रही। शुक्रवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूती के साथ बंद हुआ। सन फार्मा, ट्रेंट, भारती एयरटेल और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयरों में आज बिकवाली का दबाव देखा गया।
एशियाई बाजारों में जापान का निक्केई, शंघाई कंपोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग गिरावट के साथ बंद हुए। यूरोपीय शेयर बाजार भी लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 1.79 फीसदी बढ़कर 85.52 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया।
इससे पहले यानी गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार भारी उतार-चढ़ाव के बाद लगभग सपाट स्तर पर बंद हुए। कारोबार के अंत में बीएसई का सेंसेक्स मात्र 1.44 अंक की मामूली बढ़त के साथ 77186.87 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि एनएसई का निफ्टी भी सीमित दायरे में कारोबार करने के बाद 5.75 अंक या 0.02 प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ 24072.75 के स्तर पर रहा।
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ISRO में 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों के इस्तीफों से हलचल, सरकार ने सख्त किए नियम, Gaganyaan Mission से जुड़े कर्मियों पर विशेष फोकस
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Ram Mandir Ayodhya Atonement Ritual: श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में रामधन (दान और चढ़ावा) गबन का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस महापाप का पूर्ण रूप से खुलासा होना अभी बाकी है। चोरी कितनी बड़ी है, क्या-क्या गायब हुआ है और इस घिनौने कृत्य में कौन-कौन से सफेदपोश शामिल हैं इन तमाम कड़ियों को जोड़ने में जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं।
बार-बार KYC कराने से मिलेगा छुटकारा, ऐसे जानें अपनी 14 अंकों की CKYC संख्या, बैंक का काम होगा आसान
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Who is Neha Bora : कौन हैं नेहा बोरा? CJP प्रोटेस्ट के बाद क्यों हैं चर्चा में, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो
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