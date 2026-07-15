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Published By चेतन गौड़
Last Modified: मुंबई , Wednesday, 15 July 2026 (18:58 IST)

Share Bazaar में मामूली बढ़त, Sensex 130 अंक चढ़ा, Nifty भी 24000 के पार

Indian stock market closed with marginal gain on Wednesday
Published By: चेतन गौड़
Updated: Wed, 15 Jul 2026 (19:01 IST)
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Share Market Update News : भारतीय शेयर बाजार बुधवार को मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। कारोबार के अंत में बीएसई का सेंसेक्स 130.49 अंक यानी 0.16 फीसदी चढ़कर 77185.43 के स्तर पर बंद हुआ, वहीं एनएसई का निफ्टी 26.45 अंक यानी 0.11 फीसदी बढ़कर 24078.50 के स्तर पर पहुंच गया। मिडकैप शेयरों में पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। आज हिटाची एनर्जी, ABB इंडिया और GE वेर्नोवा TD ने क्रमशः 4.59 फीसदी, 4.53 फीसदी और 4.40 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया।
 
भारतीय शेयर बाजार बुधवार को मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। कारोबार के अंत में बीएसई का सेंसेक्स 130.49 अंक यानी 0.16 फीसदी चढ़कर 77185.43 के स्तर पर बंद हुआ, वहीं एनएसई का निफ्टी 26.45 अंक यानी 0.11 फीसदी बढ़कर 24078.50 के स्तर पर पहुंच गया। मिडकैप शेयरों में पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। आज हिटाची एनर्जी, ABB इंडिया और GE वेर्नोवा TD ने क्रमशः 4.59 फीसदी, 4.53 फीसदी और 4.40 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। 
फोर्स मोटर्स और स्विगी के शेयरों में भी क्रमशः 4.37 फीसदी और 4.36 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। रसायन क्षेत्र के शेयरों में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। इसके अलावा, ऑटोमोबाइल और रियल्टी जैसे क्षेत्रों में भी मजबूती बनी रही। उपभोक्ता-केंद्रित कंपनियों के शेयरों में भी निवेशकों ने रुचि दिखाई।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में DAX और CAC गिरावट में रहे। हांगकांग का Hang Seng सूचकांक 1.5 फीसदी की उल्लेखनीय बढ़त के साथ बंद हुआ। भारतीय सर्राफा बाजार में सोना और चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली।
इससे पहले यानी मंगलवार को अमेरिका-ईरान के बीच बढ़ते हमलों से निवेशकों में घबराहट का माहौल रहा। कारोबार के अंत में बीएसई का सेंसेक्स 561.46 अंक या 0.72 प्रतिशत लुढ़ककर 77054.94 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई का निफ्टी 158.95 अंक या 0.66 प्रतिशत गिरकर 24,052.05 के स्‍तर पर आ गया।
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