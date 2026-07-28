Share Bazaar में आई मामूली गिरावट, Sensex 70 अंक टूटा, Nifty भी 24000 के नीचे

Share Market Update News : वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेतों और आगामी केंद्रीय बैंक बैठकों के चलते मंगलवार यानी आज भारतीय शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव देखा गया। बीएसई का सेंसेक्स और एनएसई का निफ्टी लगभग सपाट स्तर पर बंद हुए। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 69.86 अंक यानी 0.09 फीसदी टूटकर 76765.92 के स्‍तर आ गया, जबकि निफ्टी 10.60 अंक यानी 0.04 फीसदी गिरकर 23985.35 के स्तर पर पहुंच गया।

वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेतों और आगामी केंद्रीय बैंक बैठकों के चलते मंगलवार यानी आज भारतीय शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव देखा गया। बीएसई का सेंसेक्स और एनएसई का निफ्टी लगभग सपाट स्तर पर बंद हुए। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 69.86 अंक यानी 0.09 फीसदी टूटकर 76765.92 के स्‍तर आ गया, जबकि निफ्टी 10.60 अंक यानी 0.04 फीसदी गिरकर 23985.35 के स्तर पर पहुंच गया।

शेयर बाजार में गिरावट की मुख्य वजह एफएमसीजी दिग्गज हिंदुस्तान यूनिलीवर के निराशाजनक नतीजे रहे। चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में कंपनी का समेकित शुद्ध लाभ 3.17 फीसदी घटकर 2680 करोड़ रुपए रह गया। मुनाफे में आई इस कमी से एचयूएल का शेयर 6.97 फीसदी तक टूट गया।





जापान का निक्केई और चीन का शंघाई कंपोजिट भी नुकसान के साथ बंद हुए। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 0.07 फीसदी मजबूत हुआ। अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड 2.82 फीसदी गिरकर 85.87 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया।