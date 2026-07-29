Share Bazaar में जोरदार तेजी, Sensex 889 अंक उछला, Nifty भी 24200 के पार

Share Market Update News : भारतीय शेयर बाजार में बुधवार यानी आज निवेशकों के चेहरे खिल उठे। हफ्ते की मजबूत शुरुआत के बाद बाजार ने एक बार फिर शानदार तेजी दिखाई। आईटी, बैंकिंग, मेटल और एफएमसीजी शेयरों में जोरदार खरीदारी के दम पर कारोबार के अंत में बीएसई का सेंसेक्स 888.68 अंक यानी 1.16 फीसदी उछलकर 77654.60 पर पहुंच गया, वहीं एनएसई का निफ्टी भी 264.85 अंक यानी 1.10 फीसदी की तेजी के साथ 24250.20 पर बंद हुआ। इससे पहले यानी मंगलवार को वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेतों और आगामी केंद्रीय बैंक बैठकों के चलते भारतीय शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव देखा गया। बीएसई का सेंसेक्स और एनएसई का निफ्टी लगभग सपाट स्तर पर बंद हुए।







ALSO READ: Share Bazaar में बंपर उछाल, Sensex 965 अंक उछला, Nifty भी 24300 के पार आज कायन्स टेक, स्विगी और CG कंज्यूमर ने क्रमशः 12.73 फीसदी, 7.03 फीसदी और 6.81 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। KPIT टेक और जियो फाइनेंसियल के शेयरों में भी क्रमशः 6.03 फीसदी और 5.23 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई।

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना और चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। विदेशी निवेशकों की वापसी और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों पर स्थिर रुख की उम्मीद ने भी बाजार के माहौल को सकारात्मक बनाए रखा। बाजार में तेजी की एक बड़ी वजह विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की खरीदारी भी रही।





विदेशी निवेशकों ने लगभग 755 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। बाजार ने अमेरिकी-ईरान तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि को नजरअंदाज किया। रुपए की मजबूती ने भी निवेशक भावना को बल दिया। निवेशकों ने बाहरी दबावों के बजाय घरेलू कारकों पर अधिक ध्यान दिया।

इससे पहले यानी मंगलवार को वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेतों और आगामी केंद्रीय बैंक बैठकों के चलते भारतीय शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव देखा गया। बीएसई का सेंसेक्स और एनएसई का निफ्टी लगभग सपाट स्तर पर बंद हुए। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 69.86 अंक यानी 0.09 फीसदी टूटकर 76765.92 के स्‍तर आ गया, जबकि निफ्टी 10.60 अंक यानी 0.04 फीसदी गिरकर 23985.35 के स्तर पर पहुंच गया