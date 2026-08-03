भारतीय स्वतंत्रता दिवस पर इस बार की खास तैयारी, कौन होंगे अतिथि?

15 अगस्त 2026 को भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। लाल किले पर मुख्य समारोह और देश भर में तैयारियों को लेकर रूपरेखा तैयार की जा रही है। इस बार यह दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। हालांकि आजादी के उत्सव में विदेशी अतिथियों को बुलाने की परंपरा नहीं रहती है लेकिन इस दिन देश के गणमान्य नागरिकों को जरूर बुराया जाता है।

मुख्य अतिथि और विशेष आमंत्रित सदस्य

स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) के अवसर पर गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) की तरह विदेश से कोई मुख्य अतिथि (Chief Guest) बुलाने की परंपरा नहीं होती। इस दिन मुख्य रूप से केंद्र में देश के प्रधानमंत्री होते हैं, जो लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं। हालाँकि, केंद्र सरकार द्वारा देश भर से विभिन्न क्षेत्रों के विशेष अतिथियों को आमंत्रित करने की परंपरा जारी है-

जन-भागीदारी (Special Invitees): देश भर के विभिन्न राज्यों से ज़मीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले लोग, उत्कृष्ट युवा इनोवेटर्स/स्टार्टअप उद्यमी, एयरोस्पेस/स्टेम (STEM) शिक्षा में योगदान देने वाले अग्रणी (जैसे एरोबे की संस्थापक नेहा चौहान), स्वयं सहायता समूहों की महिलाएँ, और माईभारत/माईगव (MyGov) प्रतियोगिताओं के विजेता अतिथियों में शामिल होंगे।

इस बार की खास तैयारियाँ:

'आत्मनिर्भर रक्षा' और स्वदेशी तकनीक: स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर इस्तेमाल होने वाले तोप और सुरक्षा उपकरण स्वदेशी (Indigenously built) तकनीक से युक्त होंगे।

22 भारतीय भाषाओं में रीयल-टाइम अनुवाद: डिजिटल इंडिया के 'भाषिणी' (AI Bhashini) टूल की मदद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण 22 से अधिक भारतीय भाषाओं में रीयल-टाइम अनुवादित किया जाएगा।

'विकसित भारत 2047' और 'युवा संवाद': इस बार का मुख्य फोकस 6G ट्रायल्स, ग्रीन एनर्जी (ग्रीन हाइड्रोजन मिशन), और 'यंग लीडर्स डायलॉग' पर रहेगा। 'हर घर तिरंगा' अभियान: इस अभियान के माध्यम से नागरिकों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और डिजिटल रूप से तिरंगे के साथ सेल्फी शेयर करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।