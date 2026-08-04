पाकिस्तान से आजाद हुआ बलूचिस्तान! 11 अगस्त को मनाएगा स्वतंत्रता दिवस, क्या भारत देगा मान्यता?
बलूचिस्तान ने पाकिस्तान से आजादी का ऐलान करने के बाद 11 अगस्त को अपना 'स्वतंत्रता दिवस' घोषित किया है। बलूचिस्तान के नेताओं ने दुनिया के देशों से मान्यता देने की अपील की है। इस दावे को पाकिस्तान ने स्वीकार नहीं किया है। बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र देश के रूप में किसी भी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संस्था या संयुक्त राष्ट्र ने मान्यता नहीं दी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या भारत बलूचिस्तान को अलग देश के रूप में मान्यता देगा। ALSO READ: ड्रैगन का 'परमाणु सीक्रेट' बेनकाब! सच निकला अमेरिका का दावा, भारत के लिए भी खतरे की घं
'रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान' की तरफ से जारी एक बयान में बलूच लोगों से राष्ट्रीय एकता के साथ 'स्वतंत्रता दिवस' मनाने का आग्रह किया गया है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वे इसे एक स्वतंत्र और संप्रभु बलूचिस्तान के तौर पर मान्यता दें। संगठन का दावा किया कि लगभग 6 करोड़ बलूच खुद को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र का नागरिक मानते हैं।
दुनिया हमें अलग देश माने', बलूचिस्तान का ऐलान, 11 अगस्त को मनाएगा अपना स्वतंत्रता दिवसhttps://t.co/OP6NBb0H95— Mir Yar Baloch (@miryar_baloch) August 4, 2026
रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान का दावा है कि 11 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन समाप्त होने से ठीक पहले, बलूचिस्तान ने खुद को स्वतंत्र घोषित किया था। कहा जाता है कि उस वक्त पाकिस्तान ने भी कलात नाम की इस रियासत की स्वतंत्रता को माना था लेकिन बाद में छल से उसने इसे पाकिस्तान में मिलने के लिए मजबूर किया।
मीर यार बलोच ने बलोच राष्ट्र के लोगों से अपने घरों, मोहल्लों, बाजारों, दुकानों, शिक्षण संस्थानों और अन्य सार्वजनिक जगहों पर आजाद बलोचिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की। ALSO READ: बांग्लादेश में जो हुआ वो भारत के लिए वॉर्निंग, लेखिका तस्लीमा नसरीन क्या मैसेज देना चाहती हैं सरकार को?
बलूचिस्तान ने 8 फरवरी 2026 के दिन अपना संविधान भी छापा था। बलूचिस्तान की आजादी का खाका आधिकारिक तौर पर दुनिया के सामने पेश किया जा चुका है। इसे बलूच नेता मीर यार बलूच ने तैयार किया है।
The Republic of Balochistan announces worldwide celebrations of August 11 as the Independence Day of Balochistan with national unity— Mir Yar Baloch (@miryar_baloch) August 3, 2026
3 August, 2026
On this occasion, the residents of the Baloch nation will hoist the national flag of independent Balochistan in their homes,… pic.twitter.com/CsDZqWAC8x