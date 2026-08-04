पाकिस्तान से आजाद हुआ बलूचिस्तान! 11 अगस्त को मनाएगा स्वतंत्रता दिवस, क्या भारत देगा मान्यता?

'रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान' की तरफ से जारी एक बयान में बलूच लोगों से राष्ट्रीय एकता के साथ 'स्वतंत्रता दिवस' मनाने का आग्रह किया गया है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वे इसे एक स्वतंत्र और संप्रभु बलूचिस्तान के तौर पर मान्यता दें। संगठन का दावा किया कि लगभग 6 करोड़ बलूच खुद को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र का नागरिक मानते हैं।

दुनिया हमें अलग देश माने', बलूचिस्तान का ऐलान, 11 अगस्त को मनाएगा अपना स्वतंत्रता दिवसhttps://t.co/OP6NBb0H95 — Mir Yar Baloch (@miryar_baloch) August 4, 2026

रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान का दावा है कि 11 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन समाप्त होने से ठीक पहले, बलूचिस्तान ने खुद को स्वतंत्र घोषित किया था। कहा जाता है कि उस वक्त पाकिस्तान ने भी कलात नाम की इस रियासत की स्वतंत्रता को माना था लेकिन बाद में छल से उसने इसे पाकिस्तान में मिलने के लिए मजबूर किया।



