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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Wednesday, 5 August 2026 (15:59 IST)

15 अगस्त 2026: स्कूल या कॉलेज में भाषण देना है? चुनें ये 5 दमदार टॉपिक्स

The image shows a school student delivering a speech from a podium, with the Tricolour in the background and the Red Fort, India Gate, and Qutub Minar visible on the other side.
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Wed, 5 Aug 2026 (15:59 IST)
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15 अगस्त आने वाला है। इस बार भारत अपना 80वां स्वतं‍त्रता दिवस मनाने जा रहा है। स्कूल और कॉलेजों में सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर तैयारियां प्रारंभ हो गई है। यदि आप भी अपने स्कूल या कॉलेज में भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं तो यहाँ 15 अगस्त को स्कूल या कॉलेज में भाषण देने के लिए 5 प्रासंगिक और प्रभावशाली टॉपिक्स दिए गए हैं।
 

1. "विकसित भारत @2047: हमारी सोच, हमारी ज़िम्मेदारी"

विषय: 2047 में भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा।
प्रमुख बातें: स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों के भारत को साकार करने में आज की युवा पीढ़ी का योगदान, शिक्षा, तकनीक और स्वच्छता में हमारी व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी।
किसके लिए उपयुक्त: कॉलेज छात्र या सीनियर स्कूल छात्र।
 

2."आज़ादी का वास्तविक अर्थ: अधिकार या कर्तव्य?"

विषय: सिर्फ़ मौलिक अधिकार माँगना ही आज़ादी नहीं है, बल्कि नागरिक कर्तव्यों का पालन करना भी स्वतंत्रता को बनाए रखने का आधार है।
प्रमुख बातें: यातायात नियमों का पालन, पर्यावरण संरक्षण, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बनना।
किसके लिए उपयुक्त: स्कूल और कॉलेज दोनों के विद्यार्थियों के लिए।

3."डिजिटल क्रांति से आत्मनिर्भर भारत: युवाओं की भूमिका"

विषय: आधुनिक दौर में भारत का तकनीकी और आर्थिक रूप से सशक्त होना।
प्रमुख बातें: यूपीआई (UPI), लोकल फ़ॉर वोकल, स्टार्ट-अप कल्चर और साइंस/तकनीक के क्षेत्र में भारत की वैश्विक पहचान।
किसके लिए उपयुक्त: कॉलेज या टेक-ओरिएंटेड छात्रों के लिए।
 

4."गुमनाम नायकों को नमन: स्वतंत्रता संग्राम के अनदेखे पन्ने"

विषय: भगत सिंह, गांधीजी या नेहरू जी के अलावा उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों की गाथा जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया।
प्रमुख बातें: जनजातीय नायक (जैसे बिरसा मुंडा), महिला क्रांतिकारी और स्थानीय वीरों के योगदान को याद करना।
किसके लिए उपयुक्त: स्कूल के छात्रों (मिडिल और हाई स्कूल) के लिए।

5."विविधता में एकता: भारत की सबसे बड़ी ताक़त"

विषय: विभिन्न भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों के बावजूद देश का एक सूत्र में बँधे रहना।
प्रमुख बातें: समाज में भाईचारा, सहिष्णुता और राष्ट्रीय एकता का संदेश देने वाला पारंपरिक और सदाबहार विषय।
किसके लिए उपयुक्त: किसी भी वर्ग/कक्षा के छात्रों के लिए।
 

भाषण की शुरुआत और अंत के लिए सुझाव:

शुरुआत: किसी देशभक्ति शायरी या जोशीले नारे से करें (जैसे: "कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है...")।
अंत: हमेशा भविष्य के सकारात्मक दृष्टिकोण और "जय हिंद, जय भारत!" के नारे के साथ करें।
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