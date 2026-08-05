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Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: Wednesday, 5 August 2026 (23:26 IST)

BSP के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह का निधन

Umashankar Singh
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Wed, 5 Aug 2026 (23:29 IST)
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उत्तरप्रदेश की रसड़ा विधानसभा सीट से विधायक और बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह का निधन हो गया है। वे बलिया जिले की रसड़ा विधानसभा सीट से विधायक थे। उमाशंकर सिंह पिछले कुछ समय से गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। 
मुख्यमंत्री योगी ने जताया शोक
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनपद बलिया के रसड़ा विधान सभा क्षेत्र से माननीय विधायक उमाशंकर सिंहजी का आकस्मिक निधन अत्यंत दुःखद है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान एवं शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें।
 
बसपा अध्यक्ष मायावती ने एक्स पर कहा कि बहुजन समाज पार्टी के कर्मठ, ईमानदार व पूरी तरह से वफादार बलिया की रसड़ा सीट से लोकप्रिय विधायक उमाशंकर सिंह का लम्बी बीमारी की वजह से इलाज के दौरान देहान्त हो जाने की ख़बर अति-दुखद है। उनके परिवार तथा उनके सभी चाहने वालों के प्रति मेरी गहरी शोक संवेदना।
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