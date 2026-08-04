JDU विधायक अनंत सिंह ने बताया बांकीपुर में भाजपा की हार का असली कारण

Anant Singh Bankipur by-election results: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में 31 साल बाद बीजेपी की हार और प्रशांत किशोर की ऐतिहासिक जीत पर जेडीयू विधायक अनंत सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। अनंत ने बताया कि नीतीश कुमार को मुख्‍यमंत्री पद से हटाने का मैसेज जनता के बीच अच्छा नहीं गया, जिससे बीजेपी का यह मजबूत किला ढह गया। खास बात यह है कि यह सीट भाजपा के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी।

क्या कहा JDU विधायक अनंत सिंह ने?

राजद पर करारा तंज

उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की करारी हार पर तंज कसते हुए अनंत ने कहा कि आरजेडी कोई पार्टी ही नहीं है और उसके साथ अब कोई चलने को तैयार नहीं है। सिर्फ एक जाति के दम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता। जब उनसे पूछा गया कि RJD को M-Y (मुस्लिम-यादव) समीकरण का असर क्यों नहीं दिखाई दिया तो उन्होंने कहा कि लोग अपना वोट बेकार नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने RJD को वोट नहीं दिया।