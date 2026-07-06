Bankipur by-election : प्रशांत किशोर की पहली चुनावी परीक्षा, बांकीपुर उपचुनाव में दांव पर जनसुराज का भविष्य, क्या है पार्टी की रणनीति

बिहार की राजनीति में लंबे समय तक चुनावी रणनीतिकार की भूमिका निभाने वाले प्रशांत किशोर अब पहली बार खुद चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में हैं। यदि जन सुराज पार्टी (जेएसपी) उन्हें बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का उम्मीदवार घोषित करती है, तो यह सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं होगा, बल्कि उनकी व्यक्तिगत राजनीतिक स्वीकार्यता, जन सुराज के भविष्य और भाजपा की शहरी पकड़—तीनों की एक साथ परीक्षा होगी।

क्यों खास है बांकीपुर सीट?

पटना शहर की बांकीपुर विधानसभा सीट बिहार की सबसे प्रतिष्ठित शहरी सीटों में गिनी जाती है। 1995 से यह सीट लगातार भाजपा के कब्जे में रही है। पहले नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा और बाद में उनके पुत्र नितिन नवीन ने यहां पार्टी का मजबूत आधार तैयार किया। अब नितिन नवीन के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने और राज्यसभा जाने के बाद यह सीट खाली हुई है। ऐसे में होने वाला उपचुनाव केवल रिक्त सीट भरने का चुनाव नहीं, बल्कि भाजपा के संगठनात्मक प्रभाव और विपक्ष की चुनौती का महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेतक माना जा रहा है।

प्रशांत किशोर के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा

अब तक प्रशांत किशोर पर्दे के पीछे रहकर चुनावी रणनीति बनाते रहे हैं। विभिन्न राज्यों में कई दलों की चुनावी जीत की रणनीति तैयार करने वाले किशोर ने अपनी पार्टी बनाने के बाद पहली बार स्वयं चुनाव लड़ने का संकेत दिया है।

पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने खुद चुनाव नहीं लड़ा था। जन सुराज ने 238 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन एक भी सीट जीतने में सफल नहीं हुई और उसका वोट शेयर लगभग 3.4 प्रतिशत तक सीमित रहा। ऐसे में बांकीपुर उपचुनाव उनके राजनीतिक नेतृत्व की पहली वास्तविक परीक्षा माना जा रहा है।

जन सुराज के लिए 'मेक ऑर ब्रेक' क्यों?

जन सुराज पार्टी अभी तक खुद को एक वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित नहीं कर पाई है। यदि प्रशांत किशोर इस उपचुनाव में मजबूत प्रदर्शन करते हैं—चाहे जीत दर्ज करें या भाजपा को कड़ी चुनौती दें—तो इससे पार्टी की विश्वसनीयता और संगठन दोनों को नई ऊर्जा मिल सकती है।

इसके विपरीत यदि पार्टी का प्रदर्शन कमजोर रहता है, तो यह धारणा और मजबूत हो सकती है कि जन सुराज का प्रभाव जनसभाओं और अभियानों तक ही सीमित है तथा उसे चुनावी सफलता में बदलना अभी बाकी है।

भाजपा के लिए भी कम महत्वपूर्ण नहीं यह मुकाबला

यह चुनाव भाजपा के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। नितिन नवीन वर्षों तक इस सीट का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। ऐसे में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के तुरंत बाद पार्टी यदि अपनी पारंपरिक सीट पर कमजोर पड़ती है, तो इसका राजनीतिक संदेश पूरे बिहार ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी जाएगा।

इसके अलावा राज्य में नेतृत्व परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भाजपा की यह पहली बड़ी चुनावी परीक्षा होगी। जीत का अंतर कम होना भी विपक्ष को भाजपा की शहरी पकड़ पर सवाल उठाने का अवसर दे सकता है।

शहरी वोटर तय करेंगे मुकाबले की दिशा

बांकीपुर का सामाजिक और राजनीतिक समीकरण ग्रामीण सीटों से अलग माना जाता है। यहां शिक्षित मध्यम वर्ग, व्यापारी समुदाय और पारंपरिक भाजपा समर्थक शहरी मतदाताओं की बड़ी भूमिका रहती है।

प्रशांत किशोर ने अब तक अपनी राजनीति का आधार ग्रामीण बिहार और पदयात्राओं के जरिए तैयार किया है। ऐसे में पहली बार उन्हें ऐसे शहरी मतदाताओं को अपने पक्ष में करना होगा, जो लंबे समय से भाजपा के साथ जुड़े रहे हैं।

महागठबंधन और भाजपा की रणनीति पर भी नजर

भाजपा और महागठबंधन दोनों ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की औपचारिक घोषणा नहीं की है। भाजपा अपने गढ़ को बचाने की रणनीति बना रही है, जबकि विपक्ष भी इस हाई-प्रोफाइल सीट पर मजबूत उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। इसी कारण यह उपचुनाव केवल तीन दलों के बीच मुकाबला नहीं, बल्कि बिहार विधानसभा चुनाव 2030 से पहले राजनीतिक समीकरणों का ट्रेलर भी माना जा रहा है।

क्या होगा राजनीतिक संदेश?

बांकीपुर उपचुनाव का परिणाम केवल एक विधायक तय नहीं करेगा। यह बताएगा कि क्या प्रशांत किशोर एक सफल चुनावी रणनीतिकार से जननेता बनने की दिशा में आगे बढ़ पाए हैं, क्या जन सुराज बिहार में तीसरे राजनीतिक विकल्प के रूप में उभर सकती है और क्या भाजपा अपनी पारंपरिक शहरी ताकत को बरकरार रख पाएगी। यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषकों की नजर में यह उपचुनाव बिहार की राजनीति का सबसे चर्चित और निर्णायक मुकाबला बन गया है।