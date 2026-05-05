क्या PK की सलाह से विजय ने तमिलनाडु में बजाया जीत का डंका, TVK की जीत की क्यों 1 साल पहले की थी भविष्यवाणी

इस बीच उनकी जीत और कैंपेन के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल रहे हैं। ऐसा ही प्रशांत किशोर के साथ उनका वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वे विजय को सलाह देते हुए विजय की जीत का दावा कर रहे हैं।

आखिर क्या है वीडियो में

बताई थीं 3 शर्तें

मार्च में उन्होंने अपने रुख को दोहराते हुए कहा कि अगर विजय अकेले चुनाव लड़ते हैं तो उनके जीतने की संभावना काफी मजबूत है। पीके ने विजय की जीत के लिए तीन अहम शर्तें भी बताईं। उनके मुताबिक, यदि AIADMK भाजपा के साथ जाती है, DMK का गठबंधन जस का तस रहता है और TVK अकेले मैदान में उतरती है, तो विजय के पास जीत का अच्छा मौका होगा—बशर्ते वह अगले 10-12 महीनों में मजबूत राजनीतिक ढांचा तैयार करें और एक नेता के रूप में अपेक्षित मेहनत करें।



