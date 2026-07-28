"छात्रों पर पैलेट गन किसके आदेश से चली?" लोकसभा में गौरव गोगोई के तीखे सवाल, NTA और सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
पेपर लीक पर चर्चा के दौरान लोकसभा में विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई ने कहा कि छात्रों को बेरहमी से पीटा गया, उन पर पैलेट गन से गोलियां चलाई गई। उन्होंने कहा कि छात्रों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया? ALSO READ: कौन हैं जंतर-मंतर के वायरल हो रहे मोहम्मद इरफान? क्यों राहुल गांधी पहुंचे उनके घर?
गोगोई ने कहा कि छात्रों की पीड़ा को समझना होगा। आज छात्र सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते हैं। सजा बढ़ाने से शिक्षा में सुधार नहीं होगा। सरकार के रवैये से हताश लोक आत्महत्या कर रहे हैं।
उन्होंने इस्तीफे के बाद धर्मेंद्र प्रधान के स्वागत पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि छात्र आंदोलन के लिए देशभर से छात्र आए। इन छात्रों ने अपने भविष्य के लिए लाठियां खाई। पुलिस ने उन्हें क्रूरता से पीटा। उन पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। एसीपी ने छात्रा को थप्पड़ मारा। लड़कियों के कपड़े फाड़े गए।
45 में से 44 आरोपियों को बेल कैसे मिली?
कांग्रेस सांसद ने कहा कि ये सरकार शिक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि संशोधन बिल केवल सरकार का दिखावा है। पेपर लीक के आरोपियों को बेल मिली। 2024 में भी सरकार बिल लाई थी। उस समय बड़ी बड़ी बाते कही गई। 2024 का कानून कड़ा था तो 45 में से 44 आरोपियों को बेल कैसे मिली?
एनटीए से बर्खास्त 47 लोग कौन हैं?
गोगोई ने कहा कि एनटीए से बर्खास्त 47 लोग कौन हैं? उन्होंने सरकार से बर्खास्त अधिकारियों के नाम बताने को कहा। उन्होंने कहा कि एनटीए में तो सिर्फ 37 लोग ही रह सकते हैं। एनटीए के डीजी को बदला लेकिन चेयरमैन के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि एनटीए के बड़े अधिकारी RSS से जुड़े हैं।
धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री रहते 21 बच्चों ने अपनी जान दे दी...— Congress (@INCIndia) July 28, 2026
जब वे इस्तीफा देने के बाद संसद परिसर में आए तो BJP सांसदों ने उनका ऐसे स्वागत किया, जैसे वो पाकिस्तान से जंग लड़कर आए हों।
: लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता @GauravGogoiAsm जी pic.twitter.com/Jb2iBbjpPN