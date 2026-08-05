Rain Alert: आसमान से आफत की बारिश! मेघालय में आज Extreme Rainfall का अलर्ट, UP समेत इन राज्यों में भी खतरा

देश के कई हिस्सों में मानसून का असर बना हुआ है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा मौसम अपडेट के मुताबिक, अगले 5-6 दिनों के दौरान पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं, आज यानी 5 अगस्त को मेघालय में कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश की आशंका जताई गई है। IMD ने बताया कि दक्षिण भारत के केरल और कर्नाटक में भी अगले चार दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है।

मेघालय में आज अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक, 5 अगस्त को मेघालय में कुछ स्थानों पर Extremely Heavy Rainfall की स्थिति बन सकती है। पूर्वोत्तर भारत के अन्य हिस्सों में भी अगले 5-6 दिनों के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है।

बारिश के कारण पहाड़ी और निचले इलाकों में जलभराव, सड़क यातायात प्रभावित होने और स्थानीय स्तर पर भूस्खलन जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। ऐसे में मौसम विभाग की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

पूर्वी भारत में भी भारी बारिश का अनुमान

IMD के अनुसार अगले पांच से छह दिनों के दौरान पूर्वी भारत के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। स्थानीय मौसम परिस्थितियों के आधार पर कुछ क्षेत्रों में बारिश की तीव्रता ज्यादा रह सकती है। मानसून की सक्रियता के कारण कई राज्यों में बादल छाए रहने और गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना बनी हुई है।

केरल और कर्नाटक में भी बारिश का दौर

दक्षिण भारत की बात करें तो केरल और कर्नाटक में अगले चार दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव और स्थानीय स्तर पर यातायात प्रभावित होने की स्थिति बन सकती है।

उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम?

उत्तर प्रदेश में भी मानसून का असर अभी कम होने के संकेत नहीं हैं। 6 अगस्त को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। आईएमडी के लखनऊ केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक, कई जिलों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। वहीं, कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। लगातार बारिश के कारण लोगों को उमस और तेज गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, बारिश के साथ कुछ परेशानियां भी बढ़ सकती हैं।