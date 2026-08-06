लोकसभा दोपहर 2 बजे तक स्थगित, झारखंड विधानसभा में भी बवाल
Latest News Today Live Updates in Hindi : झारखंड में गुरुवार को भी छात्रों का प्रदर्शन जारी। प्रदर्शनकारी छात्रों से बातचीत के लिए झारखंड CM हेमंत सोरेन ने 4 मंत्रियों की कमिटी बनाई। संसद और झारखंड विधानसभा में जमकर हंगामा। पल पल की जानकारी...
11:14 AM, 6th Aug
2013 के रेप केस में तरूण तेजपाल दोषी करार। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटा। ट्रायल कोर्ट ने तरूण तेजपाल को बरी किया था।
11:12 AM, 6th Aug
2013 के रेप केस में तरूण तेजपाल दोषी करार। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटा। ट्रायल कोर्ट ने तरूण तेजपाल को बरी किया था।
11:08 AM, 6th Aug
-विपक्ष के हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित।
-झारखंड विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन विपक्ष का हंगामा। 'नौकरी बिक्री केंद्र' वाले पोस्टर लेकर पहुंचे भाजपा विधायक। NDA के विधायकों ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की।
10:10 AM, 6th Aug
झारखंड में JPSC, JSSC CGL और कई अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं के मामले में 5 और गिरफ्तार।
10:08 AM, 6th Aug
झारखंड के रांची में JPSC, JSSC CGL और कई अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्र अपना विरोध-प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। बिरसा फिजिकल एकेडमी के तहत झारखंड पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं का एक समूह प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में आया है। प्रदर्शनकारी छात्रों से बातचीत के लिए झारखंड CM हेमंत सोरेन ने 4 मंत्रियों की कमिटी बनाई।
09:20 AM, 6th Aug
-उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया है।
-हरिद्वार के कई इलाकों में बारिश के बाद जलभराव की स्थिति बनी हुई है।
-दिल्ली के कई हिस्सों में बारिश हो रही है।
-ओडिशा: भारी बारिश के बाद पुरी नगरपालिका के कुछ इलाकों में जलभराव हुआ।