Top News 6 August: चांद से टकराया SpaceX Falcon 9, शेख हसीना की घर वापसी का ऐलान, MP में बस किराया बढ़ा

Top News 6 August : प्रतापगढ़ में 100 साल पुराना मकान ढहने से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत। चांद से टकराया स्पेस एक्स का फाल्कन 9। बांग्लादेश लौटेंगी शेख हसीना। मध्य प्रदेश में महंगा हुआ बस का सफर। अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हेलीकॉप्टर संचालन में चूक हो गई। 6 अगस्त की बड़ी खबरें :



मकान ढहने से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत

चांद से टकराया SpaceX रॉकेट का हिस्सा

बांग्लादेश लौटेंगी शेख हसीना

मध्य प्रदेश में बस सफर हुआ महंगा

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मध्य प्रदेश में अब बस का सफर महंगा हो गया है। राज्य सरकार ने राज्य में चलने वाली सभी प्रकार की यात्री बसों के किराए में बदलाव करते हुए नई दरें लागू कर दी हैं। नए आदेश के तहत अब साधार बस का किराया 2 रुपये किलोमीटर होगा, इसके साथ ही यात्रा के किसी भी हिस्से के लिए न्यूनतम किराया 10 रुपये देना अनिवार्य होगा। अब तक बस का किराया 1.25 रुपए प्रति किलोमीटर था।

ट्रंप के हेलीकॉप्टर संचालन में चूक

अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हेलीकॉप्टर 'मरीन वन' के संचालन के दौरान हुई एक चूक ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उड़ान संचालन के दौरान ऐसी स्थिति बनी, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि समय रहते स्थिति संभाल ली गई। संघीय विमानन प्रशासन (FAA) ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।