झारखंड में छात्रों का प्रदर्शन, राज्यसभा सोमवार तक स्थगित
Latest News Today Live Updates in Hindi : रांची में आज प्रदर्शनकारी छात्र झारखंड विधानसभा का घेराव करेंगे। पुलिस ने मार्च के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। पल पल की जानकारी...
02:27 PM, 7th Aug
-अरविंद केजरीवाल ने कहा, जब तक सरकार अपना इरादा साफ़ नहीं करती, मैं लोगों से अपील करता हूँ कि वे पेट्रोल और डीज़ल वाली गाड़ियाँ खरीदना बंद कर दें। सरकार ने E20 फ्यूल के लिए कोई टेस्टिंग नहीं की है।
-NDA के 45 नए चुने गए लोकसभा सांसदों ने आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके घर पर नाश्ते पर मुलाकात की।
-बसवराज एस होरट्टी ने कर्नाटक विधान परिषद के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया।
12:04 PM, 7th Aug
भारी हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित।
12:01 PM, 7th Aug
-लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू। दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा।
-केंद्रीय संसदीय कार्यमंंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, गृहमंत्री सुबह से शाम तक सदन में रहते हैं। आप लोग हंगामा करते हैं और चले जाते हैं।
-केंद्रीय संसदीय कार्यमंंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, गृहमंत्री सुबह से शाम तक सदन में रहते हैं। आप लोग हंगामा करते हैं और चले जाते हैं।
11:19 AM, 7th Aug
मॉनसून सत्र के दूसरे दिन झारखंड विधानसभा परिसर में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी समेत अन्य विपक्ष के विधायकों ने प्रदर्शन किया।
झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा, 'अभी ये ज्वलंत मुद्दा है जो न केवल झारखंड के छात्रों का विषय है बल्कि पूरे झारखंड का मुद्दा है। बतौर जनप्रतिनिधि हमें प्रत्येक 5 साल में जनता की अदालत में परीक्षा देनी होती है लेकिन जो लोग पैसों से नौकरी खरीद रहे हैं, वे अगले 25-30 वर्षों तक भ्रष्टाचार का रायता फैलाएंगे। इसलिए मैं बार-बार कहता हूं कि ये पूरे झारखंड का विषय है।'
11:06 AM, 7th Aug
-झारखंड सरकार में मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने JPSC-JSSC उम्मीदवारों के विरोध-प्रदर्शन पर कहा, "हम बार-बार दोहरा रहे हैं, छात्रों को संवैधानिक तरीके से आंदोलन करने का पूरा अधिकार है। सरकार छात्रों से वार्ता करने के लिए पूरी तरह से तैयार है लेकिन पहले उनकी सूची तो आए...आंदोलन करने वाले जो छात्र हैं, सरकार उनसे संवाद करने के लिए तैयार है। छात्र आगे आएं।
-लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित।
-कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने छात्रों व युवाओं के साथ RSS प्रमुख मोहन भागवत की बातचीत पर कहा, "उन्हें मोहन भागवत से किसी सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत नहीं है।"
11:03 AM, 7th Aug
लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू। विपक्ष सांसदों ने गृहमंत्री के जवाब की मांग को लेकर सदन में हंगामा किया।
10:04 AM, 7th Aug
-झारखंड के रांची में छात्रों के प्रदर्शन का आज 14वां दिन। छात्र JPSC और JSSC परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग पर अड़े।
-प्रदर्शनकारी दोपहर 12 बजे रांची के बिरसा चौक से विधानसभा की ओर मार्च करेंगे।
09:48 AM, 7th Aug
-दिल्ली पुलिस ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे साधुओं समेत कई लोगों को हिरासत में लिया।
-प्रयागराज में राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम की अनुमति हाईकोर्ट के आदेश और जलभराव का हवाला देकर रद्द कर दी गई है। इसके बावजूद राहुल गांधी और कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी आठ अगस्त को हर हाल में प्रयागराज पहुंचकर छात्रों के साथ संवाद करेंगे।
09:30 AM, 7th Aug
-उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर समेत 15 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
-ऊपरी क्षेत्रों में लगातार बारिश के कारण उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर चेतावनी स्तर के ऊपर बह रहा है।
-ऊपरी क्षेत्रों में लगातार बारिश के कारण उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर चेतावनी स्तर के ऊपर बह रहा है।