गांधीनगर में CM भूपेंद्र पटेल की मौजूदगी में भव्य तिरंगा यात्रा की शुरुआत, नागरिकों में दिखा जबरदस्त उत्साह

गांधीनगर में स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा गांधीनगर के 'ग-6' सर्कल से शुरू होकर 'घ-6' सर्कल तक निकाली गई। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा सहित प्रमुख नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों ने इस देशभक्ति यात्रा में बड़े उत्साह के साथ भाग लिया।

इस यात्रा में शहर के नागरिकों, छात्रों, युवाओं और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। मुख्य मार्गों से गुजरते समय राष्ट्रीय ध्वज के साथ देशभक्ति के नारे गूंज उठे। यात्रा के दौरान पुलिस द्वारा कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे और निर्धारित स्थान पर पहुंचने के बाद राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।