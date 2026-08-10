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Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Modified: नई दिल्ली , Monday, 10 August 2026 (15:21 IST)

Weather Update : MP-राजस्थान में मूसलाधार बारिश, 15 राज्यों में अलर्ट; असम में बाढ़ से 100 की मौत

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Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Mon, 10 Aug 2026 (15:28 IST)
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Weather Update 10 August : राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और पूर्वोत्तर के कई इलाकों में सोमवार को भी बारिश का दौर जारी है। असम में बाढ़ से अब तक 100 से ज्यादा की मौत हो गई। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया।
 
पिछले 24 घंटों में पश्चिमी मध्य प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा और उत्तराखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश में बहुत भारी वर्षा तथा अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भारी वर्षा दर्ज की गई।
 
मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर मध्य प्रदेश और उसके आसपास बने कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से आज पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है।
 
 उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास 12 अगस्त 2026 के आसपास एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से 12 से 14 अगस्त 2026 के दौरान ओडिशा में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। इस सप्ताह पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है।
 

मध्यप्रदेश में कई जिलों में आफत की बारिश

मध्यप्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होने के बाद कई जिलों में पिछले 24 घंटों में हुई बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। राजधानी भोपाल सहित सीहोर, विदिशा, राजगढ़, शाजापुर, खरगौन, रतलाम, मंडला और डिंडौरी समेत कई जिलों में भारी बारिश होने के कारण इसका जनजीनवन पर असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे भी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। कई जिले हाई अलर्ट पर हैं।
 
पिछले 24 घंटे में प्रदेश के कई इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक सोमवार सुबह 8 बजे तक भोपाल में 7 इंच, नर्मदापुरम में 4.84 इंच, रायसेन में 4.80 इंच, राजगढ़ में 4.41 इंच, पचमढ़ी में 3.43 इंच, नरसिंहपुर में 3.27 इंच और गुना में 2.99 इंच बारिश दर्ज की गई है। ALSO READ: मध्यप्रदेश में कई जिलों में आफत की बारिश, भोपाल में 7 इंच बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, कई जिलों में नदी-नाले उफान पर, निचले इलाके में जलभराव
 

असम में 100 की मौत

असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार, राज्य में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। सात जिलों में अभी भी 1,37,500 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। इस वजह से अब तक 100 लोगों की मौत हो गई। बाढ़ की वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
 

झालावाड़ में स्कूल बना टापू

राजस्थान में झालावाड़ जिले के कचराखेड़ी गांव में स्कूल के चारों ओर पानी भर गया। करीब 40 बच्चें और शिक्षक स्कूल में ही फंस गए। पुलिस के जवानों, प्रशासन और ग्रामीणों ने सावधानीपूर्वक स्कूल परिसर में पहुंचकर सभी सुरक्षित बाहर निकाला। समय रहते रेस्क्यू होने से बड़ा हादसा टल गया।
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